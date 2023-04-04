Быстрые способы покрасить яйца

Приближается Пасха, и одним из главных атрибутов праздничного стола станут крашеные яйца. Многие хозяйки начинают заранее готовиться, чтобы порадовать своих близких красивыми узорами.

Если вам не хочется заморачиваться и вручную красить каждое яйцо, то есть более быстрые способы сделать яркие яйца своими руками. О них — в материале “Рамблера”.

Луковая шелуха

Это — самый доступный и быстрый способ, который практически не требует вашего участия. Для него вам понадобится только луковая шелуха, вода и непосредственно яйца. Коричневая шелуха дает коричневый или красный цвет, а красный лук предполагает фиолетовый.

Возьмите кастрюлю и положите в нее луковую шелуху, залейте водой так, чтобы она покрывала все содержимое. Поставьте на сильный огонь и варите около 40 минут, чтобы шелуха окрасила воду. После этого положите туда яйца и варите 10-20 минут. Чем дольше они будут вариться, тем насыщеннее будет цвет.

Шпинат

Если вы хотите добиться более яркого цвета яиц, то можете выбрать шпинат. Он окрасит яйца в ярко-травяной цвет. Для этого измельчите шпинат в блендере, положите в кастрюлю, залейте водой и варите 10-15 минут.

В отвар добавьте 9% уксус и размешайте. Если хотите получить окрас без разводов, то его можно процедить. Вареные яйца нужно положить в воду и дать ей остыть. Чем дольше они будут лежать в воде, тем ярче будет их окрас.

Такой же трюк можно проделать с куркумой, тогда вы получите желтые яйца.

Термонаклейки

Это — самый быстрый способ сделать яркие яйца. Для этого вам их нужно только сварить, окрашивание в этом случае опционально. Купите в магазине специальные термонаклейки для яиц, их нужно разрезать в соответствии с линиями.