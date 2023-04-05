Дерматолог Андрик объяснила, как часто нужно стирать полотенца
Полотенца стоит стирать раз в три дня, но есть случаи, когда это может понадобиться чаще. Об этом изданию News.com.au рассказала австралийский дерматолог Шрейя Андрик.
По словам эксперта, полотенце, которое после душа оставили ненадолго в ванной, — благоприятная среда для размножения бактерий. Поэтому необходимо менять полотенце каждые три дня. Тем не менее, отмечает Андрик, если человек принимает душ два или несколько раз в день, предпочтительнее стирать полотенца чаще.
Медик подчеркивает, что для лица и тела лучше использовать не одно и то же полотенце, а разные. Особенно важно соблюдать это правило тем, чья кожа имеет склонность к акне. Если не менять регулярно полотенце при предрасположенности к такому заболеванию, на лицо перенесутся "масла, грибки и бактерии с волос, ягодиц и других части тела".
Ранее "Рамблер" показывал, как стирать полотенца, чтобы они сохраняли мягкость.