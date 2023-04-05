Полотенца стоит стирать раз в три дня, но есть случаи, когда это может понадобиться чаще. Об этом изданию News.com.au рассказала австралийский дерматолог Шрейя Андрик.

По словам эксперта, полотенце, которое после душа оставили ненадолго в ванной, — благоприятная среда для размножения бактерий. Поэтому необходимо менять полотенце каждые три дня. Тем не менее, отмечает Андрик, если человек принимает душ два или несколько раз в день, предпочтительнее стирать полотенца чаще.