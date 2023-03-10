Одна из серьезных проблем при стирке полотенец заключается в том, что они теряют свой первоначальный вид. Ткань становится жесткой и царапает кожу.

Такое может происходить из-за жесткой воды или в том случае, если вы не используете кондиционер при стирке. Также это происходит со старыми полотенцами, которые пережили десятки, а иногда и сотни стирок.

В действительности жесткость может зависеть от типа ткани. Если был использован не самый дорогой материал, то полотенце останется жестким и это уже никак не исправить. Старайтесь покупать вещи из натуральных материалов и правильно стирайте полотенца.

Чтобы они не стали жесткими, нужно отключать отжим в стиральной машинке и ставить температуру не выше 40 градусов. О том, как размягчить ткань на полотенце, показала в своем видео блогер @chisto_wow.

Смотрите видео и узнаете, как избавиться от проблемы с жесткими полотенцами.