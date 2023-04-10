4 лайфхака, как быстро навести порядок, если гости на пороге

Наверняка хотя бы раз каждый сталкивался с ситуацией, когда гости на пороге, а порядок в квартире оставляет желать лучшего.

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Паниковать не стоит, надо взять себя в руки и за оставшееся время привести свое жилище в приличный вид. Ну или хотя бы создать видимость такового. «Рамблер» делится советами.

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Для начала пройдитесь по квартире и оцените масштаб «катастрофы». Затем подумайте, в каких комнатах гости точно побывают и бросайте силы на то, чтобы прибрать именно в них.

Точно стоит обратить внимание на ванную комнату, кухню и гостиную.

Уборка в ванной

Вряд ли вы быстро и качественно успеете помыть ванну или душевую кабину. Ситуацию спасет шторка, которую следует просто задернуть. Вряд ли гости станут заглядывать за нее. А вот раковину и кран вымыть придется. Залейте умывальник средством для чистки и оставьте на несколько минут. После этого останется лишь быстро протереть поверхность. Кстати, пока ждете, приведите в порядок полки и зеркало в ванной комнате. Все ненужное уберите в шкафчик, а зеркало протрите от разводов. Не забудьте повесить для гостей чистое полотенце.

Уборка на кухне

В первую очередь здесь следует протереть все рабочие поверхности, убрать с глаз долой ненужные чашки, тарелки и прочий визуальный шум. Замените полотенца на чистые и постелите новую скатерть на стол (если вы ею пользуетесь). Протрите раковину и обязательно откройте окно, чтобы избавиться от возможных неприятных запахов. Старые губку для посуды и тряпку отправьте в мусорную корзину, а на их место положите новые. Кажется, пустяк, но и таких мелочей и складывается мнение об опрятности.

Уборка в гостиной

Если у вас есть домашние животные, первое, что необходимо сделать, это избавить мебель от их шерсти. Вряд ли гостям будет приятно после визита к вам очищать от нее одежду. Сделать это можно с помощью пылесоса, обычной влажной салфетки или специального ролика с липкой основой. Затем смахните пыль с поверхностей в зоне видимости. Если в наличии имеется робот-пылесос, запускайте его и экономьте время. Если же такого помощника у вас нет, ограничьтесь легкой влажной уборкой: не стоит намывать полы, стараясь натереть их до блеска, важно смахнуть пыль и мелкий мусор. И, конечно, уберите в шкаф все вещи, которым не место на спинке дивана или стульев.

Другие комнаты — не для гостей

Если вы не планируете проводить экскурсию по всему дому (а вы вряд ли захотите это делать в такой ситуации), просто закройте двери в спальню или детскую комнаты. Гостям делать там нечего, а вам не придется тратить время на уборку и этих помещений тоже.