Почему считается, что полы нельзя мыть полотенцем

Многие люди не видят ничего зазорного в том, чтобы помыть полы полотенцем. В то время как другие, опасаются использовать полотенце и отнюдь не из хозяйственных соображений.

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Существует примета, согласно которой использовать полотенце для мытья полов опасно. Якобы таким образом можно лишиться семейного счастья и благополучия. Подробнее о том, как появилось это суеверие – в материале "Рамблера".

В старину славянские народы дарили полотенца на свадьбу. Кроме того, данный предмет утвари широко использовался в различных обрядах на родины, крестины, похороны и поминки, а порой полотенце и вовсе служило оберегом.

Рушники (так в старину именовали полотенце) было принято освещать на Пасху, а после вешать на дверь или за окно, чтобы защититься от грозы. Полотенцами часто украшали иконы, а иногда даже вешали их на могильные кресты. Таким образом, можно сказать, что хозяйственный предмет приобрел сакральное значение, поскольку постоянно участвовал в важных событиях и ритуалах.

Именно поэтому мыть полы полотенцем считалось крайне опрометчивым решением. По меньшей мере это было проявлением неуважениям к святыням. По большей – многие были убеждены, что таким злодеянием можно навлечь гнев высших сил.

Сегодня у полотенца уже нет тех сакральных свойств, что были столетия назад. Тем не менее суеверие дожило до наших дней, и некоторые все еще склонны ему доверять.