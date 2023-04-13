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Как не надо хранить вещи в прихожей

Прихожая — первое место, которое видят гости, когда заходят в квартиру, и по которому складывается первое впечатление о вашем жилье. Поэтому очень важно не захламлять пространство в коридоре.

Как не надо хранить вещи в прихожей
© Unsplash.com

Какие ошибки чаще всего допускают люди при хранении вещей в прихожей? Рассказываем в материале "Рамблера".

Открытые вешалки

Если ваши вещи висят на виду, возникает ощущение беспорядка в прихожей. Одежда смотрится в коридоре неопрятно, поэтому лучше поставить шкаф с дверцами и убрать все вещи внутрь. Идеально, если предусмотрено несколько систем хранения: для верхней одежды, обуви, сумок и мелочей.

Много одежды и обуви

Если в прихожей стоит очень много обуви, это тоже не добавляет привлекательности вашей квартире. Уберите то, что не носите в шкафы, например, зимние ботинки. То же самое стоит сделать и с верхней одеждой. Периодически проверяйте прихожую на актуальность находящихся там вещей.

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Хаос из мелочей

Наушники, ключи, визитки, чеки, — все это накапливается на полочках у зеркала или в ящиках комода и образует беспорядок. Разложите мелочи по небольшим органайзерам. Так поддерживать частоту в прихожей и находить нужные вещи будет гораздо проще.

Неправильное расположение шкафов

У некоторых есть другая проблема: шкафы для одежды и обуви есть, но стоят они неправильно, портя внешний вид прихожей. Например, когда приходится идти через весь коридор, чтобы повесить куртку или убрать обувь. В таких случаях нарушения эргономика пространства, и нужно задуматься о перестановке.

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