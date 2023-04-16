Как сэкономить на покупке кухни
Когда клиент приходит выбирать кухню, ему, как правило, предлагают самые дорогие опции. Но можно значительно сэкономить, если знать, на что обращать внимание при покупке.
Рассказываем, как купить качественную кухню при ограниченном бюджете, в материале "Рамблера".
Покупайте стандартные модули
Выбирайте стандартную мебель, а не выполненную по индивидуальным параметрам. Уже готовые модули, которые можно подогнать под размеры своего помещения, гораздо дешевле, чем сделанные на заказ. Также стоит отдать предпочтение меньшему количеству кухонных модулей: вместо двух узких шкафов один большой.
Отказывайтесь от дорогой фурнитуры
Выдвижные ящики, механизмы Push-to-Open, когда дверки открываются одним нажатием, сильно повышают стоимость кухни. Выбирайте обычные шкафы с распашными фасадами на петлях, а внутри сделайте полки. Если вам не принципиально большое количество места для хранения на кухне, можно вообще отказаться от верхних шкафов.
Замените дорогие материалы на более дешевые
Натуральные материалы стоят довольно дорого. Можно вместо каменной столешницы использовать искусственный камень или МДФ. Вместо дорогой плитке на фартуке можно сделать закаленное стекло или просто покрасить стену моющейся краской.