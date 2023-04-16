Как сэкономить на покупке кухни

Когда клиент приходит выбирать кухню, ему, как правило, предлагают самые дорогие опции. Но можно значительно сэкономить, если знать, на что обращать внимание при покупке.

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Рассказываем, как купить качественную кухню при ограниченном бюджете, в материале "Рамблера".

Покупайте стандартные модули

Выбирайте стандартную мебель, а не выполненную по индивидуальным параметрам. Уже готовые модули, которые можно подогнать под размеры своего помещения, гораздо дешевле, чем сделанные на заказ. Также стоит отдать предпочтение меньшему количеству кухонных модулей: вместо двух узких шкафов один большой.

Отказывайтесь от дорогой фурнитуры

Выдвижные ящики, механизмы Push-to-Open, когда дверки открываются одним нажатием, сильно повышают стоимость кухни. Выбирайте обычные шкафы с распашными фасадами на петлях, а внутри сделайте полки. Если вам не принципиально большое количество места для хранения на кухне, можно вообще отказаться от верхних шкафов.

Замените дорогие материалы на более дешевые