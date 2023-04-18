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5 вещей, которые портят вашу кухню

Кухня — рабочее пространство, которое в первую очередь должно быть функциональным, а уже потом красивым. Но эстетическая составляющая тоже очень важна. Согласитесь, всегда хочется, чтобы в месте, где мы готовим и едим, было приятно находится.

5 вещей, которые портят вашу кухню
© Unsplash.com

Какие детали портят интерьер вашей кухни? Рассказываем в материале "Рамблера".

Пластиковый плинтус

Дешевый плинтус, который устанавливают между фартуком и столешницей, сильно портит внешний вид кухни. Особенно неуместно он смотрится на натуральных каменных и деревянных столешницах.

Разная по цвету бытовая техника

Если ваш чайник черный, тостер — красный, а микроволновка — белая, это нарушает единый стиль вашей кухни. Лучше выбирать бытовую технику в одной цветовой гамме или вообще из одной коллекции производителя.

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Мойка с крылом

Если у вас есть посудомойка, делать мойку с крылом нет необходимости. Она занимает слишком много пространства и не несет особой практической ценности. Если у вас скапливается много посуды, лучше в таком случае выбирать на кухню раковину с двумя равноценными отсеками.

Как сэкономить на покупке кухни

Лишние предметы

Статуэтки, вазы, солонки, магниты на холодильнике, — все это создает визуальный шум на вашей кухни. Постарайтесь максимально освободить пространство, чтобы не было ничего лишнего.

Цветные губки и полотенца

Визуальный шум создают и разноцветные детали: полотенца с рисунками, цветные губки, бутылки для моющих средств. Используйте одинаковые диспенсеры, однотонные полотенца, губки и прихватки, которые будут сочетаться с общим интерьером.

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