Почему не нужно гладить постельное белье

В то время как одни люди никогда не гладят постельное белье, другие не представляют свой сон на белье, которое не было тщательно выглажено.

© Unsplash

Десятки лет назад люди гладили постельное белье, чтобы уничтожить микробы и бактерии. Но сегодня все изменилось, и эта процедура стала бессмысленной.

Подробнее о том, почему вам больше не нужно гладить постельное белье – в материале "Рамблера".

Порча ткани

Во время глажки структура волокон ткани разрушается. Вследствие этого ткань становится более плотной и, соответственно, хуже пропускает воздух. Таким образом, постельное белье перестает "дышать", хуже впитывает влагу и не пропускает избыточное тепло.

Другие ткани

Существуют ткани, которые не требуют глажения, поскольку приобретают опрятный вид сразу после стирки. К таким тканям относятся шелк, лен, бязь, а также сатин-жаккард.

Техника