$81.60-0.0389.57-0.09

Почему не нужно гладить постельное белье

В то время как одни люди никогда не гладят постельное белье, другие не представляют свой сон на белье, которое не было тщательно выглажено.

Почему не нужно гладить постельное белье
© Unsplash

Десятки лет назад люди гладили постельное белье, чтобы уничтожить микробы и бактерии. Но сегодня все изменилось, и эта процедура стала бессмысленной.

Подробнее о том, почему вам больше не нужно гладить постельное белье –  в материале "Рамблера".

Порча ткани

Во время глажки структура волокон ткани разрушается. Вследствие этого ткань становится более плотной и, соответственно, хуже пропускает воздух. Таким образом, постельное белье перестает "дышать", хуже впитывает влагу и не пропускает избыточное тепло.

Другие ткани

Существуют ткани, которые не требуют глажения, поскольку приобретают опрятный вид сразу после стирки. К таким тканям относятся шелк, лен, бязь, а также сатин-жаккард.

Как убрать катышки с одежды в домашних условиях: 8 способов

Техника

Сегодня постельное белье можно спокойно стирать в стиральной машине при температуре до 90 градусов. В такой воде бактерии моментально уничтожаются, а потому пытаться избавиться от них при помощи утюга уже нет необходимости.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий