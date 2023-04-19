Как мыть натяжные потолки
Натяжные потолки пользуются широкой популярностью довольно давно. Они гораздо практичнее, красивее и даже безопаснее. Помимо всех прочих достоинств, многих привлекает и их стоимость.
Для того, чтобы помыть натяжные потолки, нужно помнить о некоторых правилах, касающихся их эксплуатации и уборки. Их важно соблюдать, чтобы не повредить хоть и прочный, но тонкий материал.
При мытье натяжных потолков запрещено
- использовать острые и жесткие щетки,
- использовать абразивные чистящие средства и пасты,
- использовать средства с ацетоном,
- использовать отбеливающие средства,
- использовать пищевую соду или порошки,
- надавливать на поверхность (особенно в местах крепления полотна к металическому каркасу).
Для уборки идеально подойдет швабра с телескопической ручкой и специальной плоской насадкой. Также подойдет любая мягкая губка или салфетка из микрофибры.
Глянцевые натяжные потолки
Глянцевое полотно хорошо смотрится в интерьере, однако на нем более заметны пыль и налет. Протирать такой тип потолков лучше всего с использованием жидкости для мыться стекол – благодаря ей не останется разводов.
Матовые натяжные потолки
На матовом покрытии меньше заметна пыль, однако из-за текстурной поверхности процесс уборки будет немного сложнее. Лучший вариант – провести ее в два этапа. Для начала протереть поверхность с использованием средства для мытья посуды или геля для стирки, после чего протереть тканевой салфеткой, смоченной в растворе воды и нашатырного спирта (для удаления разводов).
В случае, если потолок загрязнен сильно, перед тем, как протирать его, можно провести сухую очистку или использовать пылесос. Однако важно не прикасаться щеткой прибора к самому потолку, а просто поднести его на минимальное расстояние.
Если у вас имеется паровая швабра или отпариватель – уборка займет гораздо меньше времени и не придется беспокоиться о разводах.
Тканевые натяжные потолки
С мытьем тканевых полотен для потолков история такая же, как и с матовыми – для уборки используется либо водный раствор с мягкими моющими средствами, либо можно и вовсе отдать предпочтение сухой чистке (мягкой щеткой или с помощью пылесоса). Но важно помнить, что тканевые потолки более чувствительны к влаге, поэтому при использовании воды необходимо быть осторожным и не допускать залегания влаги на поверхности.