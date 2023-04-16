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Самые рабочие лайфхаки для быстрой уборки ванной комнаты: видео

Для многих из нас процесс уборки в ванной становится мучением, но в каждом деле есть эффективные лайфхаки, которые помогут сделать все легко и просто.

Как можно использовать эфирное масло при мытье туалета? С чем нужно смешать соду, чтобы устранить засор в раковине? Зачем смешивать соль с эфирными маслами? Как легко убрать налет со смесителя без химии? Смотрите видео, чтобы узнать ответы на эти вопросы и сделать уборку в ванной комнате в удовольствие.

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