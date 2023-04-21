Эксперт напомнила, какие деревья нужно посадить в начале мая
Яблони, груши, сливы и черешню стоит посадить в первой половине мая стоит. Об этом категорийный менеджер Наталья Крюкова рассказала "Газете.ру".
По словам эксперта, сливе необходимо особое внимание, поскольку ее корневая система очень "нежная". Если отложить посадку до осени, растению может не хватить времени на адаптацию. Жара тоже погубит корневую систему, поэтому важно поддерживать нормальный уровень влаги, если весна будет сухой.
Аналогично в первой половине мая стоит посадить яблони и груши. В этот период они лучше всего адаптируются к погодным условиям, а затем будут хорошо плодоносить.
В средней полосе вишни, сливы, черешни, яблони и груши с большей вероятностью приживутся и будут гармонично развиваться без болезней, если посадить их в первой половине мая. Эти правила применимы для растений с открытой корневой системой.
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