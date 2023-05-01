Как быстро удалить пятно с матраса: лайфхак с бюджетным средством
Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с пятнами на матрасе. Чтобы удалить пятна, многие приобретают дорогостоящие средства. Однако избавиться от пятен можно при помощи бюджетного домашнего средства.
Подробнее о нем – в материале "Рамблера".
- перекись водорода
- две столовые ложки пищевой соды
- капля средства для мытья посуды
Смешайте соду и перекись в бутылке с распылителем, а когда сода растворится, добавьте моющее средство и встряхните бутылку.
Вуаля – средство для чистки матраса готово. Однако смесь будет эффективной только, если она свежая. Так что не стоит изготавливать ее впрок.
Побрызгайте средством на пятна и оставьте пену на 10-15 минут. Далее удалите остатки смеси при помощи влажной тряпки.
Если у вас нет пульверизатора, смешайте ингредиенты в любой посуде, а на матрас нанесите их губкой. От пятен не останется и следа!