Как быстро удалить пятно с матраса: лайфхак с бюджетным средством

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с пятнами на матрасе. Чтобы удалить пятна, многие приобретают дорогостоящие средства. Однако избавиться от пятен можно при помощи бюджетного домашнего средства.

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Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

перекись водорода

две столовые ложки пищевой соды

капля средства для мытья посуды Вот, что вам потребуется:

Смешайте соду и перекись в бутылке с распылителем, а когда сода растворится, добавьте моющее средство и встряхните бутылку.

Вуаля – средство для чистки матраса готово. Однако смесь будет эффективной только, если она свежая. Так что не стоит изготавливать ее впрок.

Побрызгайте средством на пятна и оставьте пену на 10-15 минут. Далее удалите остатки смеси при помощи влажной тряпки.