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Как выжить на даче: 5 важных правил

Дачный сезон многие открывают именно на майских праздниках. К этому времени уже устанавливается достаточно теплая погода и на улице можно с удовольствием провести целый день. Кто-то ограничивается шашлыками и легкой уборкой участка после зимы, ну а некоторые на майские праздники планируют самые масштабные работы.

Как выжить на даче: 5 важных правил
© РИА Новости

"Рамблер" рассказывает, каких правил следует придерживаться, чтобы дачный отдых приносил только удовольствие.

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Подготовьте одежду

Пора избавиться от привычки свозить на дачу все старое, заношенное и дырявое, даже если вещи когда-то были любимыми, они свое отслужили. А для работы в саду лучше взять специальную одежду из эластичной ткани, дышащей, но при этом плотной. Присмотритесь к недорогим линейкам одежды в спортивных магазинах. Мембранные ткани отводят влагу и сохраняют тепло - для весенних работ такая одежда подойдет идеально. Не забудьте также головные уборы, резиновые сапоги и калоши, лучше всего обувь надевать на термоноски.

Возьмите средства от насекомых

Комары, возможно, проснулись еще не везде, а вот у клещей сезон в самом разгаре. Если вы не сделали прививку от клещевого энцефалита, то используйте специальные средства против насекомых. А кроме того, внимательно осматривайте одежду, когда заходите в дом с улицы и собственное тело. Клещ запросто может забраться даже в подмышку.

Соберите аптечку

Если вы постоянно принимаете какие-то препараты, их запас также стоит иметь на даче. А кроме того, в дачной аптечке должны быть обезболивающие средства, энтеросорбенты, противодиарейные средства, антисептики, средства для обработки ожогов и ранозаживляющие мази. Обязательно нужны бинты, жгуты и пластыри.

Защититесь от солнца

Весеннее солнце не должно вас вводить в заблуждение: даже если не слишком жарко, обгореть вполне возможно, особенно если день ветреный. Не пренебрегайте головными уборами, солнечными очками и специальной косметикой, содержащей SPF.

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Работайте в перчатках

Чтобы защитить кожу от повреждений, нужно надевать перчатки. Кому-то это может показаться не слишком удобным, но стоит привыкнуть и вы не будете их даже замечать. А кожа и ногти скажут спасибо.

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