Вещи, которые нельзя хранить в ванной комнате
Некоторые вещи люди привыкли хранить в ванной. Так делали их родители, бабушки и дедушки, а может они сами решили, что лучше всего поставить ее в эту комнату. На самом деле в ванной всегда тепло и наблюдается высокая влажность, поэтому не все вещи подходят для хранения здесь.
В материале “Рамблера” — о том, какие вещи стоит убрать из ванной и переложить их в более сухое место.
Лекарства
Часто в голливудских фильмах мы видим, как герой заходит в ванную и вытаскивает лекарство из ящика над раковиной. На самом деле, хранить лекарства так нельзя. В инструкциях написано, что даже таблетки в блистерной упаковке запрещено хранить во влажных и теплых помещениях. Лекарства портятся от такого способа хранения, поэтому лучше завести отдельную полку для них в другом месте.
Полотенца
Речь идет о полотенцах, которые вы не используете в данный момент. Дело в том, что в закрытом ящике в помещении с повышенной влажностью полотенца лучше не хранить. Спустя некоторое время, если не использовать их и не проветривать ящик, на них может образоваться плесень. Поэтому текстиль, которым вы не пользуетесь, лучше убирать в шкафы в других комнатах.
Кисти и спонжи для макияжа
После использования кисти и спонжи нужно регулярно мыть, так как в них накапливается грязь от косметики и кожи. Влажное помещение способствует размножению бактерий и если вы не моете кисти и спонжи регулярно, бактерии будут размножаться, а потом появляться на лице.