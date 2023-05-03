$79.96-0.5587.66-0.72

Вещи, которые нельзя хранить в ванной комнате

Некоторые вещи люди привыкли хранить в ванной. Так делали их родители, бабушки и дедушки, а может они сами решили, что лучше всего поставить ее в эту комнату. На самом деле в ванной всегда тепло и наблюдается высокая влажность, поэтому не все вещи подходят для хранения здесь.

Вещи, которые нельзя хранить в ванной комнате
© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, какие вещи стоит убрать из ванной и переложить их в более сухое место.

Лекарства

Часто в голливудских фильмах мы видим, как герой заходит в ванную и вытаскивает лекарство из ящика над раковиной. На самом деле, хранить лекарства так нельзя. В инструкциях написано, что даже таблетки в блистерной упаковке запрещено хранить во влажных и теплых помещениях. Лекарства портятся от такого способа хранения, поэтому лучше завести отдельную полку для них в другом месте.

Полотенца

Речь идет о полотенцах, которые вы не используете в данный момент. Дело в том, что в закрытом ящике в помещении с повышенной влажностью полотенца лучше не хранить. Спустя некоторое время, если не использовать их и не проветривать ящик, на них может образоваться плесень. Поэтому текстиль, которым вы не пользуетесь, лучше убирать в шкафы в других комнатах.

Самые рабочие лайфхаки для быстрой уборки ванной комнаты

Кисти и спонжи для макияжа

После использования кисти и спонжи нужно регулярно мыть, так как в них накапливается грязь от косметики и кожи. Влажное помещение способствует размножению бактерий и если вы не моете кисти и спонжи регулярно, бактерии будут размножаться, а потом появляться на лице.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий