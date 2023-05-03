Вещи, которые нельзя хранить в ванной комнате

Некоторые вещи люди привыкли хранить в ванной. Так делали их родители, бабушки и дедушки, а может они сами решили, что лучше всего поставить ее в эту комнату. На самом деле в ванной всегда тепло и наблюдается высокая влажность, поэтому не все вещи подходят для хранения здесь.

© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, какие вещи стоит убрать из ванной и переложить их в более сухое место.

Лекарства

Часто в голливудских фильмах мы видим, как герой заходит в ванную и вытаскивает лекарство из ящика над раковиной. На самом деле, хранить лекарства так нельзя. В инструкциях написано, что даже таблетки в блистерной упаковке запрещено хранить во влажных и теплых помещениях. Лекарства портятся от такого способа хранения, поэтому лучше завести отдельную полку для них в другом месте.

Полотенца

Речь идет о полотенцах, которые вы не используете в данный момент. Дело в том, что в закрытом ящике в помещении с повышенной влажностью полотенца лучше не хранить. Спустя некоторое время, если не использовать их и не проветривать ящик, на них может образоваться плесень. Поэтому текстиль, которым вы не пользуетесь, лучше убирать в шкафы в других комнатах.

Кисти и спонжи для макияжа