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Спасатель назвал способ борьбы с клещами на даче

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, как избавиться от клещей на дачном участке. Об этом сообщает "Царьград".

По словам спасателя, начало мая - это самая активная фаза клещей, поэтому нужно соблюдать бдительность. Эффективнее всего в борьбе с насекомыми репелленты с содержанием циперметрина, однако это не бюджетное средство.

Чтобы сэкономить и при этом защититься от клещей, специалист посоветовал приобрести препарат "Ципертрин" и обработать им садовый участок. Также можно побрызгать его на одежду перед выходом на улицу.

Спасатель добавил, что использование эфирных масел и табачный дым не работают при борьбе с клещами: это не больше, чем миф.

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