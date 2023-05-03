Спасатель назвал способ борьбы с клещами на даче

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, как избавиться от клещей на дачном участке. Об этом сообщает "Царьград".

По словам спасателя, начало мая - это самая активная фаза клещей, поэтому нужно соблюдать бдительность. Эффективнее всего в борьбе с насекомыми репелленты с содержанием циперметрина, однако это не бюджетное средство.

Чтобы сэкономить и при этом защититься от клещей, специалист посоветовал приобрести препарат "Ципертрин" и обработать им садовый участок. Также можно побрызгать его на одежду перед выходом на улицу.