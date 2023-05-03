Старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова рассказала, как проверить качество воды из-под крана в домашних условиях. Ее слова приводит агентство "Прайм".

Специалист отметила, что в первую очередь надо обратить внимание на запах, вкус и цвет воды, а также на наличие осадка.

Хорошая вода не должна иметь посторонний и резкий запах, например, хлорки. Если вода ржавая, то у нее темный цвет, а на дне после отстаивания появляется осадок. Металлический привкус сигнализирует о переизбытке железа.

Также, по словам химика, если после мыться на посуде остаются темные пятна, скорее всего, в воде есть сероводород. О высокой концентрации щелочи говорит пена, которая образуется при мытье посуды из алюминия без моющего средства.

Если вы обнаружили какие-либо признаки загрязненной воды, эксперт призвала максимально быстро их устранить, так как это может быть опасно для здоровья.