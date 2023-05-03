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Инструкция: как чистить сантехнику

Многие хозяйки устраивают весной генеральную уборку: моют окна после суровой зимы, убирают теплые вещи в дальний угол шкафа и чистят квартиру. Ванная комната — одна из самых проблемных зон. Сантехника страдает от известкового налета, мыла, плесени и других загрязнений.

Инструкция: как чистить сантехнику
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Все материалы очень хрупкие и могут испортиться из-за неправильного ухода. В инструкции “Рамблера” — о том, как правильно чистить сантехнику.

Вещи, которые нельзя хранить в ванной комнате

  1. Подбирайте подходящие средства. Ни в коем случае нельзя чистить раковину средством для унитаза. Несмотря на то, что с виду материал похож, на самом деле он отличается. Раковину не стоит мыть хлоркой, иначе повредится керамика.
  2. Не используйте соду. И другие средства с микрогранулами. Они царапают керамику и хром, в результате чего сантехника становится испорченной.
  3. Используйте губки из мягких материалов. Ни в коем случае для чистки раковины или унитаза не подойдет губка из нержавеющей стали. Она испортит сантехнику, не удалит все загрязнения и царапает материал.
  4. Меняйте средства для ухода. Если вы один раз воспользовались губкой и она лежала в ванной несколько месяцев, то лучше ее заменить. То же самое касается тряпок — если есть такая возможность, то лучше всего использовать одноразовые салфетки.
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