Инструкция: как чистить сантехнику

Многие хозяйки устраивают весной генеральную уборку: моют окна после суровой зимы, убирают теплые вещи в дальний угол шкафа и чистят квартиру. Ванная комната — одна из самых проблемных зон. Сантехника страдает от известкового налета, мыла, плесени и других загрязнений.

Все материалы очень хрупкие и могут испортиться из-за неправильного ухода. В инструкции “Рамблера” — о том, как правильно чистить сантехнику.