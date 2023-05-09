Как посадить грибы на даче

Вообще-то это очень удобно - вышел из дома, прошелся по участку и быстро собрал корзинку грибов к ужину. Не надо никуда ехать или далеко ходить, чтобы найти грибное место, ведь его можно устроить буквально в шаговой доступности.

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"Рамблер" рассказывает, как посадить грибы на участке, чтобы без особого труда готовить жареную картошечку с грибами к ужину.

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Посадкой грибов можно заниматься только в теплое время года - с мая по сентябрь. В холода грибница не приживется, а споры быстро погибнут.

Самый простой способ - использовать собранные в лесу грибы. Выбрать нужно максимально зрелый гриб, в котором уже сформировались споры. Шляпку нужно раскрошить, можно даже пропустить через мясорубку, затем переложить в бутыль, добавить две чайные ложки сухих дрожжей и забыть на месяц в темном месте. Главное - не закручивайте крышку. Через месяц вся мякоть осядет на дно, а в растворе окажутся готовые споры. Стакан такого раствора можно растворить в 200 литрах воды и хорошо пролить почву в том месте, где вы хотите вырастить грибы. Дальше остается только ждать.

Второй способ чуть сложнее, но не намного. Если у вас есть такая возможность, готовую грибницу можно выкопать в лесу и перенести на участок. Подготовьте яму по размеру выкопанного в лесу пласта земли глубиной 30-40 сантиметров. На дно уложите опилки, труху, компост, слой плодородной земли, а сверху на это поставьте пласт выкопанного грунта с грибницей, присыпьте листвой и хвоей. Не забывайте поливать.

Третий способ еще немного сложнее, но шансов получить хороший урожай достаточно много. Нужно купить готовые споры грибов в магазине. Выбирайте те грибы, которые в природе растут под теми же деревьями, что есть у вас на участке. Например, если это осины, то покупать нужно споры подосиновиков. А далее - действовать по инструкции. Как правило, так же нужно будет подготовить посадочную яму на расстояние от 50 до 100 сантиметров от дерева и глубиной около 50 сантиметров. На дно нужно будет уложить теплый слой из опилок, опавшей листвы, хвои, компоста, затем слой плодородной почвы, после этого подготовленные споры грибов, а сверху снова слой земли, который нужно дополнительно замульчировать корой, сухими листьями, хвойным опадом.