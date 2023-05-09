Эксперт рассказал, как согреть летний дом в прохладную погоду

Дачный дом, который не отапливается, лучше всего обогреют электрические конвекторы, безынерционные системы или газовая печь. Это "Газете.ру" объяснил генеральный директор компании CALDOtech Максим Шибинский.

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По словам эксперта, электрические конвекторы быстро нагреваются и подходят для помещений с разными системами теплоизоляции. Прибор мощностью 2000 Вт способен обеспечить теплом комнату 20 квадратных метров.

Важно, что конвекторы заставляют воздух циркулировать и из-за этого по комнате начинает летать пыль. На даче, где давно никого не было, перед использованием прибора стоит пропылесосить.

Газовые печи подходят для домов, где проводка в достаточно хорошем состоянии, чтобы одновременно могли работать несколько приборов. Печь сможет отопить до 70 квадратных метров, но может быть опасна. Поэтому важно не оставлять ее без присмотра и отключать на время сна.

Наиболее технологичны, считает Шибинский, безынерционные системы. Приборы такого типа посылают импульсы молекулам углерода в воздухе, благодаря чему воздух нагревается равномерно. Чтобы отопить 20 квадратных метров, будет достаточно одного прибора мощностью 800 Вт.