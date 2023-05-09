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Эксперт рассказал, как безопасно согреть летний дом в прохладную погоду

Дачный дом, который не отапливается, лучше всего обогреют электрические конвекторы, безынерционные системы или газовая печь. Это "Газете.ру" объяснил генеральный директор компании CALDOtech Максим Шибинский.

Эксперт рассказал, как согреть летний дом в прохладную погоду
© Pxhere

По словам эксперта, электрические конвекторы быстро нагреваются и подходят для помещений с разными системами теплоизоляции. Прибор мощностью 2000 Вт способен обеспечить теплом комнату 20 квадратных метров.

Важно, что конвекторы заставляют воздух циркулировать и из-за этого по комнате начинает летать пыль. На даче, где давно никого не было, перед использованием прибора стоит пропылесосить.

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Газовые печи подходят для домов, где проводка в достаточно хорошем состоянии, чтобы одновременно могли работать несколько приборов. Печь сможет отопить до 70 квадратных метров, но может быть опасна. Поэтому важно не оставлять ее без присмотра и отключать на время сна.

Наиболее технологичны, считает Шибинский, безынерционные системы. Приборы такого типа посылают импульсы молекулам углерода в воздухе, благодаря чему воздух нагревается равномерно. Чтобы отопить 20 квадратных метров, будет достаточно одного прибора мощностью 800 Вт.

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