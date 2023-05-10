Как вырастить вкусную свеклу на своем огороде

Свекла считается достаточно холодостойкой культурой, выдерживающей небольшие заморозки. По этой причине ее начинают сажать еще в конце апреля. Но при этом посадить свеклу можно и во второй половине июня, если выбрать скороспелые сорта.

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На то, каким получится урожай, влияет множество факторов. Один из них — температура воздуха и почвы, при которых сажаются семена. Земля должна прогреться до 7-10 градусов на глубине не менее 10-12 сантиметров. Если почва холоднее, может нарушиться цикл развития растения. Если вы планирует хранить свеклу до зимы, сажать ее лучше в период с середины мая до середины июня. Если сделать это раньше, плоды, скорее всего, будут плохо храниться.

Очень важно следить за поливом свеклы. Его недостаток может привести к образованию белых волокнистых колец у плодов, которые влияют на их вкус. Свекла — очень влаголюбивая культура: ее семена поглощают воды до 170 процентов от своей массы. Больше всего влаги необходимо во время набухания и прорастания семян. Во время нарастания свекольных листьев, если на улице стоит сухая погода, необходимо поливать их один-два раза по 10-20 литров на один квадратный метр.

Не стоит допускать больших перерывов между поливами. Однако переливать свеклу тоже не стоит: из-за этого у нее может появиться горький и водянистый вкус. За месяц до сбора урожая поливы необходимо прекратить.