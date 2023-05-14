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4 привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы

Эти ошибки в уборке порой допускают даже самые опытные хозяйки. Они сводят на нет все усилия и заставляют проводить в бытовых хлопотах гораздо больше времени.

4 привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы
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Проверьте себя, совершаете ли вы эти ошибки.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Мытье посуды, которая еще не остыла

Кастрюли и сковороды не переносят резких перепадов температур. В частности, если мыть горячую посуду, можно испортить ее антипригарное покрытие. Именно поэтому мыть кастрюли и сковородки нужно только после того, как они полностью остынут.

Мытье окон в солнечный день

При ярком солнце стекло высыхает слишком быстро, из-за чего на нем возникают разводы от моющих средств и воды. Выбирайте для мытья окон пасмурный и безветренный день.

Отсутствие ухода за губками и тряпками

На использованных губках и тряпках скапливается огромное количество бактерий, некоторые из которых могут быть опасны для человека. Именно поэтому приспособления для уборки нужно регулярно дезинфицировать и менять.

Эксперт Мустафина раскрыла, как быстро и грамотно провести генеральную уборку

Мытье натурального камня уксусом

Уксус – универсальное средство, с помощью которого можно отмыть многие поверхности. Исключением является натуральный камень. Кислоты разрушают защитное покрытие камня и лишают его блеска. Вот почему для ухода за натуральным камнем нужно использовать специальные средства.

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