4 привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы
Эти ошибки в уборке порой допускают даже самые опытные хозяйки. Они сводят на нет все усилия и заставляют проводить в бытовых хлопотах гораздо больше времени.
Проверьте себя, совершаете ли вы эти ошибки.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Мытье посуды, которая еще не остыла
Кастрюли и сковороды не переносят резких перепадов температур. В частности, если мыть горячую посуду, можно испортить ее антипригарное покрытие. Именно поэтому мыть кастрюли и сковородки нужно только после того, как они полностью остынут.
Мытье окон в солнечный день
При ярком солнце стекло высыхает слишком быстро, из-за чего на нем возникают разводы от моющих средств и воды. Выбирайте для мытья окон пасмурный и безветренный день.
Отсутствие ухода за губками и тряпками
На использованных губках и тряпках скапливается огромное количество бактерий, некоторые из которых могут быть опасны для человека. Именно поэтому приспособления для уборки нужно регулярно дезинфицировать и менять.
Мытье натурального камня уксусом
Уксус – универсальное средство, с помощью которого можно отмыть многие поверхности. Исключением является натуральный камень. Кислоты разрушают защитное покрытие камня и лишают его блеска. Вот почему для ухода за натуральным камнем нужно использовать специальные средства.