Чек-лист для уборки дома

Не у всех есть время убирать в доме каждый день 20 минут. Люди устают на работе и домашние обязанности вписываются в список дел исключительно на выходных. Каково бывает разочарование, когда после уборки человек вспоминает, что он что-то забыл.

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Для того, чтобы не разочаровываться, “Рамблер” составил чек-лист по уборке дома. Его можно дополнять и укорачивать в зависимости от загрязнений и типа вашей квартиры.

Для любой комнаты

Это — чек-лист, который подойдет для любой комнаты или для уборки всего дома. Его можно использовать для еженедельной уборки, если в квартире нет видимых загрязнений.

Мытье окон и подоконников

Полы: сухая и влажная уборка

Стирка штор

Чистка батарей

Мойка зеркал

Протирание пыли

Уборка вещей с поверхностей

Для ванной комнаты

Этот чек-лист стоит использовать при уборке ванной комнаты.

Мытье ванной и раковины

Прочистка стоков

Чистка стиральной машины внутри и снаружи

Ревизия косметики

Чистка кисточек и спонжей

Чистка унитаза

Кухня

Чек-лист предназначен для уборки кухни со всеми специфическими особенностями этой комнаты.

Мытье посуды

Уборка столешницы

Ревизия холодильника

Мытье плиты

Ревизия посуды

Ревизия полок и ящиков — если у вас их очень много, можно начать с одного-двух в неделю

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