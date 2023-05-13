Чек-лист для уборки дома
Не у всех есть время убирать в доме каждый день 20 минут. Люди устают на работе и домашние обязанности вписываются в список дел исключительно на выходных. Каково бывает разочарование, когда после уборки человек вспоминает, что он что-то забыл.
Для того, чтобы не разочаровываться, “Рамблер” составил чек-лист по уборке дома. Его можно дополнять и укорачивать в зависимости от загрязнений и типа вашей квартиры.
Для любой комнаты
Это — чек-лист, который подойдет для любой комнаты или для уборки всего дома. Его можно использовать для еженедельной уборки, если в квартире нет видимых загрязнений.
- Мытье окон и подоконников
- Полы: сухая и влажная уборка
- Стирка штор
- Чистка батарей
- Мойка зеркал
- Протирание пыли
- Уборка вещей с поверхностей
Для ванной комнаты
Этот чек-лист стоит использовать при уборке ванной комнаты.
- Мытье ванной и раковины
- Прочистка стоков
- Чистка стиральной машины внутри и снаружи
- Ревизия косметики
- Чистка кисточек и спонжей
- Чистка унитаза
Кухня
Чек-лист предназначен для уборки кухни со всеми специфическими особенностями этой комнаты.
- Мытье посуды
- Уборка столешницы
- Ревизия холодильника
- Мытье плиты
- Ревизия посуды
- Ревизия полок и ящиков — если у вас их очень много, можно начать с одного-двух в неделю
Прихожая
- Ревизия верхней одежды
- Чистка обуви
- Уборка дверных ковриков