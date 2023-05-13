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Чек-лист для уборки дома

Не у всех есть время убирать в доме каждый день 20 минут. Люди устают на работе и домашние обязанности вписываются в список дел исключительно на выходных. Каково бывает разочарование, когда после уборки человек вспоминает, что он что-то забыл.

Чек-лист для уборки дома
© Unsplash

Для того, чтобы не разочаровываться, “Рамблер” составил чек-лист по уборке дома. Его можно дополнять и укорачивать в зависимости от загрязнений и типа вашей квартиры.

Для любой комнаты

Это — чек-лист, который подойдет для любой комнаты или для уборки всего дома. Его можно использовать для еженедельной уборки, если в квартире нет видимых загрязнений.

  • Мытье окон и подоконников
  • Полы: сухая и влажная уборка
  • Стирка штор
  • Чистка батарей
  • Мойка зеркал
  • Протирание пыли
  • Уборка вещей с поверхностей

Для ванной комнаты

Этот чек-лист стоит использовать при уборке ванной комнаты.

  • Мытье ванной и раковины
  • Прочистка стоков
  • Чистка стиральной машины внутри и снаружи
  • Ревизия косметики
  • Чистка кисточек и спонжей
  • Чистка унитаза

Кухня

Чек-лист предназначен для уборки кухни со всеми специфическими особенностями этой комнаты.

  • Мытье посуды
  • Уборка столешницы
  • Ревизия холодильника
  • Мытье плиты
  • Ревизия посуды
  • Ревизия полок и ящиков — если у вас их очень много, можно начать с одного-двух в неделю

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  • Чистка обуви
  • Уборка дверных ковриков
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