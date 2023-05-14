Почему нельзя выбрасывать сорняки

Самое утомительное на участке - это борьба с сорняками. Причем не все из них можно отправить в компост, ведь они могут оставить семена и вновь попасть на грядку. Получается замкнутый круг. Но не спешите сжигать или вывозить в ближайший лес выдернутые с корнем сорняки.

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"Рамблер" рассказывает, что можно сделать с сорняками. Кстати, все те же способы применения отлично работают и с газонной травой.

Итак, чем же хороши сорняки и газонные травы? Да тем, что в них содержатся целый набор полезных микроэлементов, включая азот, фосфор, калий. Но, чтобы их получить и использовать во благо, нужно приготовить настой.

Рецепт такой:

Берете бочку или любую достаточно объемную емкость. Полотно набиваете травой - сорняки, ботва, газонные травы, луговые - все пойдет в ход. Заливаете водой. Тщательно перемешиваете, чтобы вся трава равномерно промокла. Накрываете крышкой. Оставляете на 7-10 дней.

После того как процесс брожения завершится, настой можно использовать для полива растений под корень или опрыскиваний по листьям.

Такую подкормку можно проводить 2-3 раза за сезон, в фазе активного роста и во время плодоношения.

Расход - 3-4 литра на 1 квадратный метр.