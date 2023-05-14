Почему нельзя выбрасывать сорняки
Самое утомительное на участке - это борьба с сорняками. Причем не все из них можно отправить в компост, ведь они могут оставить семена и вновь попасть на грядку. Получается замкнутый круг. Но не спешите сжигать или вывозить в ближайший лес выдернутые с корнем сорняки.
"Рамблер" рассказывает, что можно сделать с сорняками. Кстати, все те же способы применения отлично работают и с газонной травой.
Итак, чем же хороши сорняки и газонные травы? Да тем, что в них содержатся целый набор полезных микроэлементов, включая азот, фосфор, калий. Но, чтобы их получить и использовать во благо, нужно приготовить настой.
Рецепт такой:
- Берете бочку или любую достаточно объемную емкость.
- Полотно набиваете травой - сорняки, ботва, газонные травы, луговые - все пойдет в ход.
- Заливаете водой.
- Тщательно перемешиваете, чтобы вся трава равномерно промокла.
- Накрываете крышкой.
- Оставляете на 7-10 дней.
После того как процесс брожения завершится, настой можно использовать для полива растений под корень или опрыскиваний по листьям.
Такую подкормку можно проводить 2-3 раза за сезон, в фазе активного роста и во время плодоношения.
Расход - 3-4 литра на 1 квадратный метр.
Но будьте готовы к тому, что пока трава будет бродить в бочке, запах вокруг будет стоять не самый приятный. Поэтому заранее предусмотрите такое место, где эта бочка никого не будет раздражать.