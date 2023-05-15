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Эффективные способы избавиться от жирных пятен на одежде

Жирное пятно на одежде всегда кажется большой проблемой, многие даже мысленно в тот же момент отправляют ту или иную вещь на полку одежды исключительно "для дома". Однако способов вывести жирное пятно с одежды довольно много.

Эффективные способы избавиться от жирных пятен на одежде
© Unsplash

"Рамблер" выбрал самые эффективные и популярные из них.

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В первую очередь важно помнить о том, что класть вещь с необработанным жирным пятном в стиральную машину – плохая идея. В таком случае справиться с этим пятном впоследствие будет труднее. Однако даже застарелые пятна можно удалить.

Если вы боитесь за ткань, любое средство из всех нижеперечисленных сначала опробуйте на небольшом и незаметном участке одежды. Убедившись, что ткань и цвет не пострадали, приступайте к обработке уже непосредственно самого пятна.

1. Соль и сода

Если пятно еще свежее, достаточно будет обработать его одной только солью, тщательно втирая ее в пятно, периодически добавляя новую соль. Но если пятно уже успело въестся и высохнуть, придется сделать раствор с солью и содой: в 150 мл кипятка смешайте по одной чайной ложке соды и соли, полученный раствор втирайте в пятно. Оставьте вещь на час, после чего отправьте в стиральную машину.

2. Детская присыпка (тальк)

Если у вас есть тальк, просто обильно насыпьте его на пятно и оставьте на несколько часов или более. После такого способа может даже не понадобиться стирка – достаточно будет просто стряхнуть тальк с вещи. Эффективнее всего работает с еще свежим пятном.

3. Средство для мытья посуды

Это самый популярный и эффективный метод избавления от жирных пятен на ткани. Просто нанесите немного средства и разотрите губкой или руками. Оставьте на 15-30 минут, после чего постирайте в стиральной машине.

4. Мел

Покрошите обыкновенный мел на пятно, тщательно разотрите и оставьте на час, после чего постирайте в машинке или руками. Если ткань достаточно плотная, можно не крошить мел, а просто обильно натереть им место поражения.

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5. Уксус

Этот способ зачастую используют при борьбе с уже застарелыми жирными пятнами. Вам понадобится смешать уксус с чистой водой в равных пропорциях и замочить в полученном растворе область пятна. Достаточно будет 15-20 минут, после чего можно поместить вещь в стиральную машину.

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