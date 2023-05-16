$79.10+1.9086.09+1.84

5 нестареющих бытовых советов, которые передают из поколения в поколение

Некоторые привычки в быту со временем изживают себя, в то время как другие сохраняют актуальность десятилетиями.

5 бытовых советов, которые передают из поколения в поколение
© Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Последние хозяйки нередко передают из поколения в поколение, за счет чего эти советы продолжают жить.

Подробнее об этих нестареющих советах – в материале "Рамблера".

Отбеливать одежду лимонным соком

Горячая вода с соком лимона – незаменимое средство для отбеливания вещей. На три литра воды понадобится полстакана сока. Замочите в этом растворе вещи, оставьте на пару часов, а затем постирайте и высушите.

Чистить ковры содой

Пищевая сода отлично справляется с неприятными запахами, которые пропитали ковер или обивку дивана. Посыпьте содой покрытие и оставьте на ночь. Наутро пропылесосьте поверхность.

Удалять пятна пота аспирином

Чтобы эффективно расправиться с пятнами пота на одежде, добавьте в воду для замачивания одну измельченную таблетку аспирина.

Устранить неприятный запах обуви при помощи лака для волос

Если обувь начала источать неприятный запах, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Распылите внутрь лак для волос, а когда он высохнет, засыпьте в обувь немного талька.

Бытовые привычки наших бабушек, о которых пора забыть

Добиваться чистоты стекол при помощи газеты

После мытья окон эффеткивнее всего пройтись по поверхности старой газетой. Бумага и типографская краска выполняют функцию абразива, за счет чего на стекле не остается разводов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий