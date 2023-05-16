5 бытовых советов, которые передают из поколения в поколение

Некоторые привычки в быту со временем изживают себя, в то время как другие сохраняют актуальность десятилетиями.

© Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Последние хозяйки нередко передают из поколения в поколение, за счет чего эти советы продолжают жить.

Подробнее об этих нестареющих советах – в материале "Рамблера".

Отбеливать одежду лимонным соком

Горячая вода с соком лимона – незаменимое средство для отбеливания вещей. На три литра воды понадобится полстакана сока. Замочите в этом растворе вещи, оставьте на пару часов, а затем постирайте и высушите.

Чистить ковры содой

Пищевая сода отлично справляется с неприятными запахами, которые пропитали ковер или обивку дивана. Посыпьте содой покрытие и оставьте на ночь. Наутро пропылесосьте поверхность.

Удалять пятна пота аспирином

Чтобы эффективно расправиться с пятнами пота на одежде, добавьте в воду для замачивания одну измельченную таблетку аспирина.

Устранить неприятный запах обуви при помощи лака для волос

Если обувь начала источать неприятный запах, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Распылите внутрь лак для волос, а когда он высохнет, засыпьте в обувь немного талька.

Добиваться чистоты стекол при помощи газеты