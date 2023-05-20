$79.91-0.1386.28-0.22

Эксперт дала советы по подготовке перед поездкой на дачу

Чтобы отдых на даче прошел удачно, к нему важно заранее правильно подготовиться. Об этом заявила в беседе с vnimanie.pro психолог-психотерапевт Юлия Жукова.

Согласно ее советам, сначала следует составить список необходимых вещей и продуктов для дачи. Она отметила, что важно оценить количество продуктов, которые требуется взять с собой, и рекомендует приобрести их заранее, чтобы не тратить время на покупку на месте. При составлении списка необходимо учесть количество пребывающих людей и продолжительность пребывания на даче.

Какие прививки актуальны перед дачным сезоном

Кроме того, психолог подчеркнула важность проверки состояния мебели и кухонной утвари на даче, и если какие-либо предметы нуждаются в замене или ремонте, их следует исправить или заменить заранее. Еще одним обязательным пунктом в списке необходимых вещей для дачи является наличие аптечки, включающей обезболивающие средства, пластырь и антисептик, как минимум.

Ранее мы писали о том, что эксперты предостерегли дачников об опасном вирусе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий