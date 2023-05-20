Эксперт дала советы по подготовке перед поездкой на дачу

Чтобы отдых на даче прошел удачно, к нему важно заранее правильно подготовиться. Об этом заявила в беседе с vnimanie.pro психолог-психотерапевт Юлия Жукова.

Согласно ее советам, сначала следует составить список необходимых вещей и продуктов для дачи. Она отметила, что важно оценить количество продуктов, которые требуется взять с собой, и рекомендует приобрести их заранее, чтобы не тратить время на покупку на месте. При составлении списка необходимо учесть количество пребывающих людей и продолжительность пребывания на даче.

Кроме того, психолог подчеркнула важность проверки состояния мебели и кухонной утвари на даче, и если какие-либо предметы нуждаются в замене или ремонте, их следует исправить или заменить заранее. Еще одним обязательным пунктом в списке необходимых вещей для дачи является наличие аптечки, включающей обезболивающие средства, пластырь и антисептик, как минимум.