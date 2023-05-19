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Эксперты предостерегли дачников об опасном вирусе

Эксперты Тверского регионального Управления Роспотребнадзора предостерегли дачников об опасном вирусе.

Эксперты предостерегли дачников об опасном вирусе
© Unsplash

В частности, специалисты рассказали о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). Это широко распространенное зоонозное вирусное инфекционное заболевание, источником которого могут стать грызуны.

Эксперты отметили, что симптомы ГЛПС могут напоминать ангину и простуду. Однако позже к ним присоединяются боли в пояснице и животе, ухудшение зрения и мелкопятнистая сыпь.

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Данная инфекция может спровоцировать поражение мочевыделительной системы. В частности, пиелонефрит и почечную недостаточность.

Чтобы обезопасить себя, важно проветривать помещение, проводить влажную уборку, обдавать посуду кипятком, а продукты хранить в плотно закрытых емкостях.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как выжить на даче.

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