Эксперты предостерегли дачников об опасном вирусе

Эксперты Тверского регионального Управления Роспотребнадзора предостерегли дачников об опасном вирусе.

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В частности, специалисты рассказали о геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). Это широко распространенное зоонозное вирусное инфекционное заболевание, источником которого могут стать грызуны.

Эксперты отметили, что симптомы ГЛПС могут напоминать ангину и простуду. Однако позже к ним присоединяются боли в пояснице и животе, ухудшение зрения и мелкопятнистая сыпь.

Данная инфекция может спровоцировать поражение мочевыделительной системы. В частности, пиелонефрит и почечную недостаточность.