4 запаха в доме, которые опасно игнорировать
Обоняние – способность, которая порой может спасти жизнь.
Некоторые запахи в доме могут указывать на серьезные проблемы, которые нельзя игнорировать.
Подробнее о самых опасных запахах – в материале "Рамблера".
Газ
Природный газ не имеет запаха. Однако к нему добавляют сернистое соединение меркаптан, за счет которого газ приобретает резкий неприятный запах серы или тухлого яйца. Обычно этот запах свидетельствует о том, что где-то произошла утечка газа.
В данном случае нужно перекрыть газовый кран, открыть окна и вызвать аварийную службу по телефону 04, 104 или 112. Запрещено включать свет и электроприборы, а также пользоваться стационарным телефоном.
Сырость
Такой запах может указывать на плесень, появившуюся в доме. Как правило, плесень скапливается в теплых влажных местах, поэтому в первую очередь осмотрите ванную и кухню. Следует также помнить о том, что плесень чревата не только неприятным запахом, но также обострением астмы и аллергии.
Канализация
Если в квартире стоит сильный запах канализации, вполне возможно, что в доме прорвало канализационную трубу. Биогаз содержит в себе токсичные взрывоопасные компоненты. Именно поэтому в данном случае следует незамедлительно обратиться в управляющую компанию и вызвать сантехника.
Дым
Даже легкий запах дыма опасно игнорировать. Если он возникает тогда, когда вы щелкаете выключателем или используете электроприбор, это может указывать на проблемы с проводкой. А это чревато возгоранием и пожаром, поэтому не тяните с вызовом электрика.