4 запаха в доме, которые опасно игнорировать

Обоняние – способность, которая порой может спасти жизнь.

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Некоторые запахи в доме могут указывать на серьезные проблемы, которые нельзя игнорировать.

Подробнее о самых опасных запахах – в материале "Рамблера".

Газ

Природный газ не имеет запаха. Однако к нему добавляют сернистое соединение меркаптан, за счет которого газ приобретает резкий неприятный запах серы или тухлого яйца. Обычно этот запах свидетельствует о том, что где-то произошла утечка газа.

В данном случае нужно перекрыть газовый кран, открыть окна и вызвать аварийную службу по телефону 04, 104 или 112. Запрещено включать свет и электроприборы, а также пользоваться стационарным телефоном.

Сырость

Такой запах может указывать на плесень, появившуюся в доме. Как правило, плесень скапливается в теплых влажных местах, поэтому в первую очередь осмотрите ванную и кухню. Следует также помнить о том, что плесень чревата не только неприятным запахом, но также обострением астмы и аллергии.

Канализация

Если в квартире стоит сильный запах канализации, вполне возможно, что в доме прорвало канализационную трубу. Биогаз содержит в себе токсичные взрывоопасные компоненты. Именно поэтому в данном случае следует незамедлительно обратиться в управляющую компанию и вызвать сантехника.

Дым