Что делать со старыми джинсами, если вы в них не влезаете

Новый летний сезон уже на подходе и многие люди разочаровались, надев свои старые джинсы. Однако не стоит расстраиваться раньше времени. Джинса — довольно прочная ткань, поэтому ее можно переработать под собственные нужды.

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О том, что делать со старыми джинсами, — в материале “Рамблера”.

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Подвесной органайзер

Вам нужно распороть джинсовую ткань и сшить ее так, чтобы получилась прямоугольная подложка. На нее пришейте карманы от джинс — они будут служить кармашками для мелочей. Такой органайзер можно повесить на дачу и складывать туда рабочие инструменты. Также он идеально подойдет для детской комнаты для мелких игрушек. Эта ткань достаточно прочная, чтобы выдержать большой вес. Поэтому вам не стоит беспокоиться о том, что он внезапно упадет или порвется. Органайзер выдержит тяжесть любых предметов.

Покрывало из джинсовых лоскутов

Старые джинсы нужно разрезать на небольшие квадраты. После этого можно сшить их между собой и сделать покрывало. Если у вас всего одна-две пары джинсов, то можно добавить к покрывалу другие ткани. Пэчворк сейчас очень популярен в одежде и интерьере, поэтому такое покрывало идеально впишется в любой интерьер и удивит гостей.

Также по той же схеме можно сделать чехлы для декоративных подушек. В таком случае у вас будет комплект, который будет сочетаться между собой.

Шторы

Такие шторы идеально подойдут вам в том случае, если у вас есть место для хранения, которое нужно чем-то закрыть. Она будет плотной, прочной и удобной в использовании. Кроме того, ее не нужно будет часто стирать. Возьмите джинсы и также разрежьте их на лоскуты. Часть из них нужно разрезать на более тонкие прямоугольники и прикрепить кнопками — с помощью них штора будет держаться на штанге.

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