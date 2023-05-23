Как продать квартиру быстро и легко: лайфхаки от специалиста

Продажа жилья – довольно сложный вопрос, требующий комплексного подхода. Если вы не знаете с чего начать подготовку и как выйти на сделку – без подсказок эксперта не обойтись.Об этом "Рамблеру" расскажет Ольга Дмитрик-Кононова, сооснователь агентства хоумстейджинга "Джем Хоум" и практикующий специалист.

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Почему за одной квартирой выстраивается очередь из покупателей, а на другую не обращают внимание? Некоторые объявления могут «провисеть» месяцы и даже годы, а желающие так и не найдутся.

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Как не попасть во вторую категорию:

Продажа квартиры всегда начинает с оценки рынка недвижимости в вашем городе. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять специалиста. Он оценит текущую ситуацию, проведет анализ цен и конкурентов, а также вычислит вашу целевую аудиторию.

Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

Теперь можно переходить к следующему этапу, непосредственно подготовке квартиры к продаже.

1. Освободите пространство

Сперва вам необходимо собрать личные вещи. В квартире должно остаться минимум предметов – только то, что требуется для жизни.

Помним, что вы продаете не «дом», а «объект недвижимости», то есть товар. Никаких отголосков вашей личной жизни!

Обезличивание квартиры не только подготовит объект к продаже, но и позволит продавцу эмоционально “отвязаться” от места. Когда потенциальный покупатель приедет на просмотр, ему будет проще сконцентрироваться на квартире и оценить пространство, не отвлекаясь на посторонние вещи. Убирайте все, что вам так дорого (трофеи, фото, хобби, предметы культа и т.п.) Покупатель должен оценивать товар, а не вас.

Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

2. Расхламление

Вывоз личных вещей – это только начало освобождения квартиры. Следом за первым этапом проведите расхламление.

Принцип прост: люди реагируют на картинку, создайте пространство где будет много воздуха и света. Освободитесь от тяжелой мебели и ненужных предметов.

Что нравится покупателям? Светлые тона, простор, отсутствие лишних вещей. Хлам «утяжеляет» квартиру и такой объект продается сложнее. Вынесите все лишнее и вы сможете выгодно показать квадратные метры недвижимости.



Есть приемы классического хоумстейджинга, применяя которые, вы сможете еще визуально увеличить квадратные метры своей квартиры. Например используя зеркала во весь рост, расположив их напротив окна. Или заменив темные обои с рисунком на однотонные белые. Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

3. Генеральная уборка

Уборка перед продажей не похожа на обычное наведение порядка дома. Ваша задача вычистить пространство «до скрипа»: обеспылить все поверхности, включая внутренние поверхности шкафов и световые приборы, избавиться от шерсти домашних животных, обезжирить кухонные поверхности и бытовую технику, вынести строительный мусор, вымыть с двух сторон окна и мелкие детали (переключатели света, дверные ручки и звонок).

Ваша задача – отмыть каждый сантиметр пространства так, чтобы запах чистоты витал в воздухе и создавалось впечатление, что раньше тут никто никогда не жил.



Если вы проживаете в квартире более 5 лет, будет целесообразно пригласить профессиональную клининговую компанию. Клинеры используют специальные средства для очистки и точно знают, где прячется грязь. Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

4. Мелкий ремонт

Капитальный ремонт перед продажей – не лучшая идея. Серьезное обновление займет много времени и сил, и потребует внушительных финансовых вложений. А главное, квартира после ремонта существенно не увеличится в цене.

Ваши старания могут и вовсе оказаться лишними, и потенциальному покупателю совсем не понравится отделка и он захочет все поменять.

Специалисты по хоумстейджингу рекомендуют использовать максимально простые решения, которые окупятся в итоговой цене.

Лучшее решение – небольшой, локальный ремонт, который реанимирует помещение. Сделайте помещение визуально приятной, исправив мелкие недочеты и поломки (неисправность сантехники, отклеенные обои, перегоревшие лампочки, трещины).



Совет: не пытайтесь замаскировать неисправности, спрятав их за мебель или ковер. Попытка схитрить уменьшает шансы продать жилье и не лучшим образом отразиться на вашей репутации. Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

5. Переселите питомца

Домашние животные — это прекрасно, но перед показом не забудьте увезти питомца на передержку в другое место, их наличие их в доме для некоторых покупателей станет сигналом «Стоп!».

У человека может быть аллергия на шерсть животных или птиц, и ему будет сложно осмотреть квартиру, показ закончится преждевременно.

Если возможности увезти питомца нет, заранее продумайте его место. Приобретите новую подстилку, помойте место приема пищи животного, соберите игрушки и хорошенько проветрите. Не позволяете питомцу перемещаться по квартире во время показа.

6. Нейтрализуйте все запахи

Обоняние —один из каналов, при помощи которых мы считываем информацию. Запахи создают впечатление ничуть не меньше, чем визуальный ряд и так же влияют на наш выбор.

Переступая через порог квартиры, потенциальный покупатель ощущает запах, который впоследствии будет ассоциироваться у него с этим местом.

Приятно или неприятно — именно так человек реагирует на новый запах.

Перед показом длительно проветрите квартиру. Постирайте шторы, ковры, мебельные чехлы, пледы и покрывала — все, что может впитывать и удерживать запахи длительное время. В идеале, освежить весь текстиль. Если вы проигнорировали пункт 3, вернитесь к нему и не забудьте очистить поверхности кухни и вытяжку, помыть холодильник и санузел. Помните, что запахи, очень сложно замаскировать, от них проще избавиться, устранив их источник!



Работающий прием от хоумстейджеров: перед показом разогреть в духовке сдобу или заварить свежий кофе. Приятный аромат создаст мягкую, уютную атмосферу и человек почувствует комфорт.

Используя любые освежители или ароматические диффузоры остановитесь на максимально нейтральных запахах, таких как хлопок, алоэ или бамбук. Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

7. Откажитесь от ярких цветов

По словам специалиста, есть цвета, которые помогут вам продать квартиру. Все «успокаивающие» цвета и их оттенки: белый, бежевый и серый. Нейтральные тона являются более “продающими”, чем яркие.

Обратите внимание свои на обои и текстиль. Часто перед продажей достаточно просто сменить обои с пестрых на нейтральные и поменять акцентные яркие предметы декора на спокойные. Ваша квартира быстро преобразится.

8. Больше света

Ваш специалист по хоумстейджингу вам точно скажет, что на одно помещение должно быть не менее 3-х источников света для удовлетворения потребностей человека в достаточном освещении.

Не менее важно использовать именно правильный свет:

В квартирах и жилых помещениях всегда используйте только теплый свет — он добавляет уюта, расслабляет и настраивает на отдых.



Недостаток освещения негативно скажется на впечатлении от квартиры, а холодный свет лампочек – вызовет раздражение.

Совет: проводить показы предпочтительнее в светлое время суток и не забудьте при этом включать осветительные приборы. Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

9. Создайте атмосферу

Выбирая квартиру, покупателя интересует много факторов, среди них локация, транспортная доступность, инфраструктура района, стоимость объекта и его состояние. Но не последнюю роль при выборе будет играть впечатления от увиденного в этой самой квартире.

Перед показом квартиры покупателям создайте “правильную” атмосферу, обстановку, в которой захочется остаться. Хороший знак, если потенциальный покупатель задерживается на осмотре квартиры более чем на 15 минут.

Если с вами работает хоумстейджер, он будет выставлять “продающие сцены” и создавать точки фокусировки, учитывая все особенности вашего дома и даже вид за окном.

Если вы готовите свою квартиру самостоятельно, создайте пространство, где чисто, светло, тепло, уютно и приятно пахнет и покупателю захочется там остаться.

10. Составьте продающее объявление

Объявление о продаже – это визитная карточка вашей недвижимости. Именно на него реагирует покупатель и чтобы его «зацепить», у вас есть всего несколько секунд.

Для хороших снимков, обратитесь к интерьерному фотографу. Он сможет на фото выделить достоинства квартиры, что поможет вам заинтересовать потенциального покупателя.



Если интерьерного фотографа в вашем городе нет, ориентируйтесь на наши рекомендации:



- снимать помещения с разных ракурсов (минимум 2 кадра с одного помещения, от двери и с противоположной стены);



- снимать на уровне глаз (не ниже уровня грудной клетки);



- снимать только при дневном свете;



- в кадре не должно быть людей и животных;



- не ставить фотоаппарат на расширение (на кадре получится искажение и человек не сможет оценить реальные размеры увиденного, он может считать площадь значительно больше реальной и сильно разочаруется оказавшись на месте). Ольга Дмитрик-Кононова Специалист по Хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства "Джем Хоум"

Также уделите внимание тексту. Расскажите о преимуществах вашей квартиры. Подумайте, почему покупатель должен выбрать именно ее из множества других вариантов. Может быть ваш дом уникален или имеет какую то историческую ценность, не забудьте об этом указать.

Применив все вышеперечисленные рекомендации, проверенные специалистами на практике, вы сможете быстрее выйти на сделку и продать свою недвижимость по максимально возможной цене.