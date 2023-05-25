Как часто на самом деле нужно менять постельное белье

В то время как одни люди меняют постельное белье каждые три дня, другие делают это не чаще раза в месяц.

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Но кто из них прав, и как часто нужно менять постель на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Дерматологи и другие специалисты рекомендуют менять постельное белье хотя бы раз в 10 дней. При этом производители простыней и наволочек говорят о том, что стирать постельное белье нужно редко – в противном случае, ткань быстро износится и потеряет свой первоначальный вид.

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на постельное белье регулярно оседает бытовая пыль и грязь, что негативно сказывается на коже, а также может вызвать астму Врачи приводят следующие аргументы в пользу частой замены постельного белья:

При этом если вы не склонны к потливости и не чувствительны к пыли, менять постельное белье можно раз в две недели. В противном случае, замену следует производить как минимум раз в неделю.

Кроме того, необходимо учитывать сезон. Летом из-за жары и открытых окон на кровати скапливается гораздо больше пыли, чем зимой. По этой причине в теплое время года постель нужно обновлять чаще.

Чтобы белье прослужило дольше, выбирайте качественные комплекты, которые можно стирать при высоких температурах. Для уничтожения всех бактерий температура во время стирки должна быть не менее 60 градусов.