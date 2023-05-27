Диетолог рассказала, какая кухонная утварь сделает еду полезнее

Сделать еду полезнее даже с помощью обычной посуды позволит определенная техника. Как сохранить максимальную пользу продукта, в своем телеграм-канале рассказала диетолог Зухра Павлова.
Специалист пояснила, что в микроволновой печи готовить гораздо полезнее, чем на сковороде. Кроме того, можно использовать пароварку и мультиварку. Блюда, которые приготовлены в них, содержат меньше веществ, которые заставляют организм быстрее стареть. В мультиварках нет необходимости использовать масло, а еда, которую готовили при низких температурах, сохраняет больше полезных веществ.
Сделать блюда полезнее поможет также сувид. Это прибор, который позволяет готовить продукты в собственном соку. Так сохраняется максимум пользы и сокращается количество веществ, ускоряющих старение.
Тем не менее, готовить с пользой можно и в духовке. Достаточно использовать рукав для запекания или фольгу. Важно также устанавливать температуру ниже 150 градусов. На приготовление блюда уйдет больше времени, но в итоге еда будет полезнее для организма.
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