Чтобы поход в лес за грибами не обернулся проблемами со здоровьем, важно соблюдать несколько правил. Их "Вечерней Москве" перечислила агроном и садовод Октябрина Ганичкина.

По словам эксперта, сезон грибом длится с конца апреля по середину октября. Удобнее всего ходить по грибы летом: много сыроежек, подберезовиков, белых грибов, маслят и подосиновиков. В конце мая также появляется белый гриб, который многие любят. С августа по сентябрь можно собирать грузди, маслята, боровики и рыжики.

Главное правило безопасности — не срывать незнакомые грибы. В остальном важно правильно извлекать грибы из почвы: трубчатые выкручивать, пластинчатые — срезать. Чтобы не принести домой ядовитый гриб, ходить в лес лучше в компании опытного грибника.

Двойников безопасных грибов практически нет, хотя бывают исключения, предупреждает Ганичкина:

"Например, у лисичек есть двойник — говорушка оранжевая. Но последняя более насыщенного оранжевого цвета, опытный специалист сможет отличить эти похожие виды".