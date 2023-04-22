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Роспотребнадзор рассказал об опасных грибах

В Роспотребнадзоре рассказали о грибах, которыми можно отравиться в связи с началом грибного сезона. Об этом сообщает "Газета.ру".

Роспотребнадзор рассказал об опасных грибах
© Unsplash

Отмечается, что ежегодно отравление грибами становится самым популярным типом отравлений. Главные тому причины — покупка грибов "с рук" и недостаточные знания выбора и обработки продуктов.

Пять причин есть грибы

В ведомстве отметили, что даже безопасные виды грибов могут навредить. Они впитывают в себя вредные вещества, поэтому не стоит срезать те, которые растут у трасс, свалок и фабрик.

Также Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору магазинных грибов. Нужно избегать мягкие и гнилые грибы, а также те, которые выглядят слишком темными. Это значит, что перед вам перезревшие грибы. На шляпке не должно быть никаких цветов и вмятин, а также стоит обращать внимание на запах грибов.

Ранее сообщалось, какие грибы полезнее всего для организма.

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