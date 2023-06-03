Какие цветы запрещено сажать на дачном участке

Перед тем, как наводить красоту на своей даче и высаживать цветы в клумбах, стоит внимательно ознакомиться с законами. Некоторые из растений запрещено выращивать на участке.

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Что это за цветы, почему их нельзя сажать и что будет, если по неосторожности их посадить? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запрещенные цветы

Список цветов и других растений, которые нельзя сажать на даче, можно найти в перечне запрещенных культур, указанном в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934. Запомните эти цветы и держитесь от них подальше! Вот некоторые из них:

Гавайская роза

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Этот вид розы растет по всему миру, но особенно часто встречается в Африке, на Гавайях и в Карибском районе. Красивый с виду, но очень опасный цветок!

Голубой лотос

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Голубой лотос — это водное растение из семейства Кувшинковые. Раньше из его лепестков делали духи, а в Древнем Египте его использовали для проведения ритуалов. Растение считалось священным.

Мак

Мак — эстетичный цветок, которым так и хочется украсить сад или огород, но не стоит! К списку запрещенных относятся: мак восточный, прицветниковый, щетинконосный и снотворный.

Шалфей предсказателей

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Это полукустарниковое растение, которое может расти в течение всего года, если нет сильных заморозков. Преимущественно оно встречается в Мексике.

Почему их запрещено выращивать

Эти цветы запрещены, так как содержат психотропные вещества, либо их прекусоры — химические элементы, которые могут выступать в качестве одного из компонентов для синтеза каких-либо запрещенных веществ.