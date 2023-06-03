Какие цветы запрещено сажать на дачном участке
Перед тем, как наводить красоту на своей даче и высаживать цветы в клумбах, стоит внимательно ознакомиться с законами. Некоторые из растений запрещено выращивать на участке.
Что это за цветы, почему их нельзя сажать и что будет, если по неосторожности их посадить? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запрещенные цветы
Список цветов и других растений, которые нельзя сажать на даче, можно найти в перечне запрещенных культур, указанном в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934. Запомните эти цветы и держитесь от них подальше! Вот некоторые из них:
Гавайская роза
Этот вид розы растет по всему миру, но особенно часто встречается в Африке, на Гавайях и в Карибском районе. Красивый с виду, но очень опасный цветок!
Голубой лотос
Голубой лотос — это водное растение из семейства Кувшинковые. Раньше из его лепестков делали духи, а в Древнем Египте его использовали для проведения ритуалов. Растение считалось священным.
Мак
Мак — эстетичный цветок, которым так и хочется украсить сад или огород, но не стоит! К списку запрещенных относятся: мак восточный, прицветниковый, щетинконосный и снотворный.
Шалфей предсказателей
Это полукустарниковое растение, которое может расти в течение всего года, если нет сильных заморозков. Преимущественно оно встречается в Мексике.
Почему их запрещено выращивать
Эти цветы запрещены, так как содержат психотропные вещества, либо их прекусоры — химические элементы, которые могут выступать в качестве одного из компонентов для синтеза каких-либо запрещенных веществ.
Наличие даже одного такого цветка на участке может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Это может быть штраф или арест на 15 суток. Если запрещенные растения выращиваются на участке в большом количестве — от 10 до 200 штук в зависимости от конкретного цветка, владельца дачи могут привлечь и к уголовной ответственности.