3 способа использования хозяйственного мыла в быту

Изначально невзрачное на вид хозяйственное мыло предназначалось для стирки вещей. Действительно, оно отлично справляется, например, с жирными пятнами и помогает избавиться от пятен пота на одежде.

© ru.123rf.com

Однако, с появлением стиральных машин и других, не менее эффективных средств по прямому назначению хозяйственное мыло хозяйки стали использовать гораздо реже.

Видео дня

Но не торопитесь совсем отказываться от коричневых мыльных брусочков: им можно найти другое, не менее полезное применение. Советами делится «Рамблер».

Очистить стекла и зеркала

Чтобы придать зеркалам и стеклам блеск, удалить с них загрязнения и не оставить разводов на поверхности, не нужно покупать дорогие чистящие средства или специальные тряпочки. С непростой задачей очистки и полировки зеркал отлично справятся простое хозяйственное мыло и тряпочка из микрофибры. Необходимо лишь аккуратно (чтобы не поцарапать поверхность) натереть зеркало или стекло коричневатым брусочком, а затем сухой тканью протереть поверхность. Все загрязнения бесследно исчезнут. Кроме того, не придется мучиться с удалением возможных разводов: поскольку при очистке не используется жидкость, их просто не будет. Бонусом — предотвращение запотевания зеркал от пара в ванной: хозяйственное мыло создает на их поверхности защитную пленку.

Избавиться от плесени

Хозяйственное мыло — отличный антисептик, а еще в нем содержится большое количество щелочи. Эти свойства помогают в борьбе с плесенью. Хозяйственное мыло необходимо нанести на влажную губку и протереть пораженные плесенью участки. От грибка не останется и следа, а на поверхности останется защита, которая предотвратит его появление в будущем.

Привести в порядок сантехнику и кафель