Как сода может спасти ваш огород

Шутки про соду чаще всего связаны с тем, что одна пачка может жить вечность на кухне и даже переезжать из дома в дом вместе с владельцем. Но на самом деле у соды огромнейшее количество применений.

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"Рамблер" рассказывает, как сода может помочь улучшить состояние садовых и огородных культур на участке.

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Борьба с вредителями

Чтобы избавиться от гусениц, разведите пять столовых ложек соды в ведре воды и опрыскайте растения. Если заметили слизней и улиток, то сухую соду можно насыпать на листья. Также сода поможет выгнать муравьев с участка. Разведите пачку в ведре воды, пролейте муравейники и рассыпьте вокруг них сухую соду. Иногда может потребоваться повторить обработку, так как муравьи очень настырные насекомые.

Обработка против болезней

Смородину, крыжовник и другие ягодные кустарники в мае-июне рекомендуется обработать содой для профилактики мучнистой росы. Для этого нужно растворить четыре столовых ложки соды соды и две столовых ложки жидкого мыла в ведре воды и полить все кусты из большой садовой лейки. Расход раствора - одна лейка на взрослый куст.

Сода для роз

Сода поможет избавиться от тли на розах. Эти насекомые портят внешний вид цветов и причиняют немало вреда. Растворите четыре столовые ложки соды в ведре воды, опрыскайте все кусты. Делать это нужно в вечернее время, когда солнце будет садиться за горизонт, чтобы на нежных листьях не образовались ожоги. Всего может понадобиться две-три обработки. Одной точно будет мало.

Против сорняков

Если не хотите применять на участке серьезные гербициды, но с бороться с сорняками уже устали, попробуйте полить их содовым раствором. В большой лейке растворите полпачки соды и обильно полейте сорную траву. От этого она не исчезнет навсегда, но расти будет гораздо медленнее и в целом будет слабее.