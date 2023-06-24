Почему мыть полы горячей водой – плохая идея

Многие из нас привыкли во время уборки использовать горячую воду. И неспроста: горячая вода куда эффективнее отмывает поверхности, дезинфицирует их и растворяет жир.

© Unsplash

Особенно это касается мытья посуды – если мыть ее холодной водой, то многие жирные пятна попросту не отмоются. Однако мыть полы горячей водой, вопреки распространенному мнению, не следует.

Видео дня

Подробнее о том, почему во время мытья полов нужно отказаться от воды высокой температуры – в материале "Рамблера".

Если мыть пол горячей или теплой водой, то он будет очень быстро высыхать. В случае, если в воду добавлено специальное средство, оно попросту останется на поверхности в виде разводов и налета. Именно поэтому использовать горячую воду для мытья полов бессмысленно – таким образом вам не удастся избавиться от грязи.

Применять горячую воду следует лишь тогда, когда пол действительно очень грязный. Но даже в этом случае под конец уборки нужно будет еще раз помыть полы прохладной водой. Это необходимо для того, чтобы убрать следы моющего средства, а также то, что слишком быстро высохло.

К слову, данное правило актуально вне зависимости от того, как вы моете полы – руками, шваброй или мопом. Кстати, если у вас есть моющий робот пылесос, в него также стоит заливать прохладную воду – тогда устройство будет куда эффективнее.

И наконец, некоторые напольные покрытия попросту не приспособлены для горячей воды. В частности, если вы будете мыть паркет или ламинат горячей водой, очень скоро пол потеряет эстетичный вид.

Некоторые хозяйки во время мытья полов добавляют также в прохладную воду уксус. Уксус – универсальное средство, которое поможет избавиться от плесени, уничтожит микробы и вирусы. Именно поэтому переживать о том, что горячая вода не справится с микробами, не стоит. Добавлять уксус в воду следует в пропорциях полстакана уксуса на ведро воды.