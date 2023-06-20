6 бесполезных вещей в доме, от которых пора избавиться

Даже в самой аккуратной квартире можно найти вещи, которые давно не используются, а лишь лежат мертвым грузом на полках и собирают пыль.

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Наверняка и в вашем доме можно найти такие предметы быта. Как правило, они лишь занимают пространство, но при этом давно не приносят пользы.

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Выбрасывать эти вещи совсем необязательно – некоторые из них можно продать, а другие отдать знакомым, для которых они могут быть полезны. Подробнее о вещах, которые скорее всего вам давно не нужны – в материале "Рамблера".

Соковыжималка

Это устройство может быть полезно лишь в том случае, если вам совсем не лень чистить много фруктов за раз. В противном случае соковыжималка может оказаться бесполезной. К тому же с ее функцией отлично справляется блендер.

Ирригатор

Ирригатор действительно позволяет удалить зубной налет, но при этом устройство не может заменить ни зубную щетку, ни зубную нить. Наибольшую пользу ирригатор приносит людям с брекетами или имплантами. Если у вас нет ни того, ни другого, скорее всего вы можете обойтись без ирригатора.

Пресс для чеснока

Пресс для чеснока удобен лишь в теории. На деле же его крайне неудобно использовать и очищать – как правило, большая часть чеснока попросту застревает в прессе. Даже профессиональные повара предпочитают вместо пресса использовать терку, либо мелко шинковать чеснок.

Соляная лампа

Некоторое время назад соляные лампы были очень популярны. Производители уверяли нас в том, что этот прибор способен очистить воздух, улучшить настроение и поспособствовать здоровому сну. Вот только на самом деле соляная лампа не обладает всеми этими свойствам и по факту является обыкновенным светильником.

Паровая швабра

Казалось бы, паровая швабра – гениальное изобретение, которое в разы упрощает уборку. Но мало кто знает о том, что паровая швабра может навредить ламинату: под воздействием данного устройства ламинат тускнеет, покрывается разводами и царапинами.

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