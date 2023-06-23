Почему не цветут пионы в саду

Пионы великолепно выглядят и просто восхитительно пахнут, поэтому их так любят садоводы и так расстраиваются, если они не цветут. Но иногда бывает так, что пион, не смотря на все усилия, или не цветет вовсе, или дает такие маленькие и слабые цветоносы, что хочется плакать от бессилия и разочарования.

© Unsplash

"Рамблер" рассказывает, почему пионы отказываются цвести и что нужно сделать, чтобы кусты цвели пышно и обильно.

Видео дня

1. Солнце

Для пиона нужно выбирать самое солнечное место, иначе цветения можно ждать очень долго, а когда дождетесь, оно будет слабым и непродолжительным.

2. Простор

Кусты пионов имеют свойство очень широко разрастаться, как минимум в радиусе полметра от них не должно ничего расти. Если куст крупный, то свободного пространства ему нужно еще больше. Исключение можно сделать лишь для ранних луковичных - тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и других цветов, которые успевают отцвести еще до того, как пион наберет зеленую массу. Если вы только планируете высаживать пионы на участке, оставляйте между ними расстояние не менее метра.

3. Возраст

Куст пиона может расти на одном месте без пересадки до 20 лет. Но если вы заметили, что цветение с каждым годом становится все хуже и хуже, в конце лета можно выкопать куст, чтобы осмотреть корни. Возможно, некоторые корешки подгнили, их нужно удалить, а куст омолодить, разделив корни острым ножом и секатором. Следите за тем, чтобы на каждой деленке оставались цветочные почки. Будьте готовы к тому, что в первый год после пересадки, бутонов будет не так много, растению нужно время, чтобы нарастить мощную корневую систему.

4. Полив

Кусты пионов нужно своевременно поливать, ориентируйтесь на погоду. В дождь полив можно пропустить, но в сухие дни не забывайте поливать. Чтобы влага испарялась медленнее, землю вокруг куста можно замульчировать.

5. Заболевания

Регулярно осматривайте листья и цветы, чтобы вовремя заметить болезни и паразитов и сделать все, чтобы с ними справиться. Для профилактики грибковых заболеваний пару раз в месяц до цветения можно поливать пионы раствором фитоспорина.

6. Срез зеленой массы