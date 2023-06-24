Как наладить капельный полив комнатных растений на время отпуска

Самое простое и одновременно сложное в уходе за комнатными растениями - это организация правильного полива. Нюансов множество, и у некоторых цветоводов уходит значительное количество времени, чтобы понять и почувствовать, сколько воды нужно конкретному растению в определенный момент жизни. И конечно, поездка в отпуск вносит еще большую сумятицу в отношения с цветами.

"Рамблер" рассказывает, как организовать капельный полив на время отпуска, чтобы вернуться в цветущий оазис, а не безжизненную пустыню.

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Капельный полив предусматривает подачу воды через тонкие трубки с отверстиями, расположенными на определенном расстоянии друг от друга. Вода медленно и равномерно, капля за каплей просачивается сквозь отверстия, растения получают постоянный и строго определенный объем воды. А кроме того, капельный полив также помогает предотвращать заболевания растений, связанные с избыточной влагой в грунте, и позволяет более точно контролировать количество воды, которое получают растения.

Какие есть способы капельного полива

Существует несколько способов капельного полива:

1. Готовая система капельного полива с автоматическим контролем - это способ, при котором система контролирует количество воды, подающейся к каждому растению, и автоматически регулирует его в соответствии с потребностями растений.

2. Фитильный полив - при таком способе в цветочный горшок через дренажное отверстие снизу помещают фитиль, после чего горшок с растением опускают в кашпо с водой. По фитилю вода поступать к корням растения. Но здесь важно не брать веревку для фитиля из хлопка или других натуральных волокон, синтетика лучше проводит воду.

3. Колбы для полива - можно взять стеклянные и радикально решить проблему полива, причем не только в отпуске. Продаются самые разные варианты - от самых дешевых пластиковых насадок на бутылку до красивых моделей из стекла. Работает просто - носик погружаем в грунт, предварительно обмотав нетканой салфеткой, а в саму колбу наливаем воды.

4. Гидрогелевые шарики - их нужно добавить в грунт так, чтобы они находились вблизи корней. Гидрогелевый шарик удерживает большой объем воды и постепенно отдает его растению.