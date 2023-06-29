6 растений, которые помогут пережить жару в квартире

Самые душные дни можно отлично пережить в компании комнатных растений, главное - знать, какие выбрать.

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"Рамблер" рассказывает, зачем нужны комнатные растения в квартире и какие выбрать, чтобы воздух стал лучше.

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Комнатные растения в интерьере выполняют важные функции:

1. Улучшают качество воздуха: растения поглощают вредные вещества из воздуха, например, формальдегид, бензол, трихлорэтилен, углекислый газ, а выделяют кислород.

2. Повышают влажность: через листья растения испаряют влагу, воздух становится более влажным, но зимой, когда работают батареи, без увлажнителя не обойтись.

3. Создают атмосферу: живая зелень привносит в интерьер природную красоту, растения создают акценты, украшают и зонируют пространство.

4. Повышают настроение и снижают стресс: действительно присутствие растений в помещении может улучшить настроение, снизить уровень стресса и повысить концентрацию.

5. Улучшают звукоизоляцию: растения поглощают звук и уменьшают эхо в помещении.

6. Украшение и стиль: растения могут быть использованы для создания определенного стиля или темы в интерьере. Они добавляют текстуру, цвет и живую энергию в помещение, делая его более привлекательным и уютным.

Все эти преимущества делают растения не только красивыми элементами декора, но и функциональными объектами, которые способствуют улучшению качества жизни в помещении.

Самыми эффективными растениями для очистки воздуха в помещении считаются следующие:

Пальма Арека - эта растение отлично очищает воздух от формальдегида, ксилола и толуола. Сансевиерия - известная как меченосец, щучий хвост и тещин язык, очищает воздух от формальдегида, бензола, трихлорэтилена и ксилола. Антуриум - или мужское счастье - это растение способно удалять аммиак, формальдегид, ксилол и толуол из воздуха. Фикус - растение очищает воздух от формальдегида, бензола и трихлорэтилена. Плющ - это растение может удалять формальдегид, бензол, трихлорэтилен и ксилол из воздуха. Аглаонема - из множества сортов можно выбрать самые неприхотливые - аглаонема Мария и аглаонема трейба - они отлично себя чувствуют в глубине комнаты и не переносят прямых солнечных лучей, не требовательны к поливу.