Инструкция: как почистить ванную, не испортив ее
Агрессивные средства для мытья могут испортить керамическую поверхность сантехники. Однако въевшийся налет портит весь вид ванной, и это действительно волнует многих хозяек.
О том, как отмыть ванную, не испортив ее агрессивными средствами, — в инструкции "Рамблера".
- Не используйте неправильные средства. Не нужно мыть ванную средством для туалета. Вы можете повредить слой краски на сантехнике. Дело в том, что для туалета и ванной используются разные материалы, которые можно испортить.
- Не берите средства с гранулами и порошком. Такими средствами можно поцарапать поверхность ванной, поэтому есть большая вероятность того, что после такой чистки на ней появится много царапин.
- Используйте только мягкие губки. Губки тоже нужно подбирать соответствующие. Они не должны быть выполнены из металла и других жестких материалов. Используйте исключительно специальные салфетки и мягкие губки.
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- Следите за температурой воды. Если вы будете использовать очень горячую воду, то от резких перепадов температуры может потрескаться эмаль. Поэтому за температурой воды тоже надо следить.
- Подбирайте средство по нужде. Мыльный налет можно смыть простой водой, для известкового подойдет комбинация из соды с уксусом, желтый налет смывается раствором с отбеливателем, а с ржавчиной справляется нашатырный спирт.
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