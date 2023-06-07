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Как быстро очистить вентилятор от пыли: видео

С приближением нового сезона мы по обыкновению начинаем задумываться о том, как подготовить дом к изменению погоды. Перед тем, как на улице установится жара, одним из важных аспектов является очистка комнатного вентилятора.

Многие из нас не задумываются об этом, но вентиляторы могут стать настоящими рассадниками пыли, грязи и бактерий, которые негативно влияют на здоровье.

Чтобы легко и быстро очистить комнатный вентилятор от загрязнений, распылите на его поверхность средство для мытья стекол и наденьте пакет. После чего включите вентилятор на несколько минут.

Не забывайте очищать свой комнатный вентилятор перед каждым новым сезоном. Это простая процедура, которая поможет вам сохранить здоровье и комфорт в вашем доме.

Как починить застежки-липучки на обуви

Об этом способе в своем. видеоролике рассказала блогер @Onaznaett.

Ранее мы писали про 3 способа использования хозяйственного мыла в быту.

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