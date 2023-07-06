Как избавиться от мух в доме или квартире: быстрые решения
Мухи раздражают своей жуткой назойливостью. Если насекомое решило сесть и хорошенько изучить спящего человека, оно непременно добьется своей цели, сколько от него не отмахивайся. Но это не главная беда.
"Рамблер" рассказывает, чес опасны мухи и как с ними справиться.
Главная опасность мух в том, что они на своих шустрых лапках переносят массу заболеваний. Все, к чему прикоснулась муха, может стать опасным из-за возможного заражения сальмонеллезом, холерой, дизентерией и туберкулезом. У некоторых людей может развиться аллергическая реакция на укус мух.
Что нужно делать, чтобы мух в доме не было
- Уберите все, что привлекает мух: открытые продукты и остатки пищи. Регулярно выносите мусор, накрывайте готовые блюда крышкой.
- Используйте ловушки для мух: липкие ленты отлично собирают на себя мух в местах их наибольшего скопления. Также существуют электрические мухоловки, которые выглядят гораздо симпатичнее.
- Проветривайте помещение: мухи предпочитают теплые и закрытые помещения, поэтому регулярно проветривайте дом, чтобы создать неприятные условия для них.
- Поставьте на окна москитные сетки: чтобы проветривать и не беспокоиться о том, что могут налететь мухи и другие насекомые.
- Проверьте водоотводные системы и трубы: мухи могут размножаться в засоренных трубах, регулярно очищайте и проверяйте их состояние.
Народные средства, отпугивающие мух
- Лимон и гвоздики. Наполните половину лимона гвоздиками и расположите его в местах, где часто появляются мухи. Аромат лимона и гвоздики отпугнет мух. Таким же образом можно использовать яблоки.
- Мятное масло. Нанесите небольшое количество мятного масла на окна и двери, чтобы отпугнуть мух. Мятный аромат им не нравится.
- Эфирные масла. Поставьте в комнатах диффузоры с эфирными маслами лаванды или цитрусовых, также можно использовать ароматические свечи с такими ароматами.
Помните, что народные способы могут быть менее эффективными, поэтому если проблема с мухами продолжается, рекомендуется обратиться к профессиональным дезинсекторам.
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