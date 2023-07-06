Как избавиться от мух в доме или квартире: быстрые решения

Мухи раздражают своей жуткой назойливостью. Если насекомое решило сесть и хорошенько изучить спящего человека, оно непременно добьется своей цели, сколько от него не отмахивайся. Но это не главная беда.

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"Рамблер" рассказывает, чес опасны мухи и как с ними справиться.

Главная опасность мух в том, что они на своих шустрых лапках переносят массу заболеваний. Все, к чему прикоснулась муха, может стать опасным из-за возможного заражения сальмонеллезом, холерой, дизентерией и туберкулезом. У некоторых людей может развиться аллергическая реакция на укус мух.

Что нужно делать, чтобы мух в доме не было

Уберите все, что привлекает мух: открытые продукты и остатки пищи. Регулярно выносите мусор, накрывайте готовые блюда крышкой. Используйте ловушки для мух: липкие ленты отлично собирают на себя мух в местах их наибольшего скопления. Также существуют электрические мухоловки, которые выглядят гораздо симпатичнее. Проветривайте помещение: мухи предпочитают теплые и закрытые помещения, поэтому регулярно проветривайте дом, чтобы создать неприятные условия для них. Поставьте на окна москитные сетки: чтобы проветривать и не беспокоиться о том, что могут налететь мухи и другие насекомые. Проверьте водоотводные системы и трубы: мухи могут размножаться в засоренных трубах, регулярно очищайте и проверяйте их состояние.

Народные средства, отпугивающие мух

Лимон и гвоздики. Наполните половину лимона гвоздиками и расположите его в местах, где часто появляются мухи. Аромат лимона и гвоздики отпугнет мух. Таким же образом можно использовать яблоки.

Мятное масло. Нанесите небольшое количество мятного масла на окна и двери, чтобы отпугнуть мух. Мятный аромат им не нравится.

Эфирные масла. Поставьте в комнатах диффузоры с эфирными маслами лаванды или цитрусовых, также можно использовать ароматические свечи с такими ароматами.