Как стричь когти кошке правильно: пошаговая инструкция по стрижке когтей

У диких кошек когти стачиваются естественным образом, чего не скажешь о домашних, даже если они умеют и любят пользоваться когтеточкой. Когти растут быстрее, чем кошка их может сточить, а результате страдает и сам питомец, и окружающие его предметы.

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"Рамблер" рассказывает, как правильно обрезать котику когти, чтобы ему не навредить.

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Для правильной стрижки когтей кошке следуйте этим рекомендациям:

Используйте специальные когтерезки для животных. Они имеют острые лезвия и специальную форму, чтобы не повредить когти. Подготовьте все необходимые материалы, включая когтерезки, вкусные лакомства и полотенце. Найдите спокойное место, где кошка будет чувствовать себя комфортно. Погладьте кошку и похвалите ее, чтобы создать положительную атмосферу. Осторожно возьмите лапу кошки и нажмите на подушечку, чтобы выпустить коготь. Осторожно подрежьте прозрачную часть когтя. Выше резать нельзя! Розовая область уже очень чувствительна, там проходят сосуды и нервы. Постепенно стригите по одному когтю на каждой лапе, не забывая поощрять кошку лакомствами и хвалить после каждого коготочка. Если у вас возникают трудности или вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к ветеринару или профессиональному грумеру.

Некоторые стремятся решить проблему радикально, например, удалив кошке когти. На самом деле это калечащая операция, которая сделает животное инвалидом. У кошек когти выполняют значительно больше функций, чем ногти у людей.

Почему даже домашним кошкам нельзя удалять когти

Удалять когти у домашних кошек не рекомендуется по нескольким причинам:

Когти - один из главных защитных механизмов кошки. Если когти удалены, кошка потеряет способность защищаться от опасности.

Кошки используют свои когти для маркировки территории и коммуникации с другими кошками. Если когти удалены, кошка потеряет эту возможность и может испытывать стресс и неудовлетворенность.

Когти помогают кошке поддерживать физическую форму и развивать мышцы. Если когти удалены, кошка может стать менее активной и подверженной ожирению. Ей будет сложно даже запрыгнуть на стул.

Кошки используют свои когти для очистки и ухаживания за своей шерстью. Удаление когтей может затруднить этот процесс и привести к проблемам с гигиеной.