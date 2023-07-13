Как стричь когти кошке правильно: пошаговая инструкция по стрижке когтей
У диких кошек когти стачиваются естественным образом, чего не скажешь о домашних, даже если они умеют и любят пользоваться когтеточкой. Когти растут быстрее, чем кошка их может сточить, а результате страдает и сам питомец, и окружающие его предметы.
"Рамблер" рассказывает, как правильно обрезать котику когти, чтобы ему не навредить.
Для правильной стрижки когтей кошке следуйте этим рекомендациям:
- Используйте специальные когтерезки для животных. Они имеют острые лезвия и специальную форму, чтобы не повредить когти.
- Подготовьте все необходимые материалы, включая когтерезки, вкусные лакомства и полотенце.
- Найдите спокойное место, где кошка будет чувствовать себя комфортно.
- Погладьте кошку и похвалите ее, чтобы создать положительную атмосферу.
- Осторожно возьмите лапу кошки и нажмите на подушечку, чтобы выпустить коготь.
- Осторожно подрежьте прозрачную часть когтя. Выше резать нельзя! Розовая область уже очень чувствительна, там проходят сосуды и нервы.
- Постепенно стригите по одному когтю на каждой лапе, не забывая поощрять кошку лакомствами и хвалить после каждого коготочка.
- Если у вас возникают трудности или вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к ветеринару или профессиональному грумеру.
Некоторые стремятся решить проблему радикально, например, удалив кошке когти. На самом деле это калечащая операция, которая сделает животное инвалидом. У кошек когти выполняют значительно больше функций, чем ногти у людей.
Почему даже домашним кошкам нельзя удалять когти
Удалять когти у домашних кошек не рекомендуется по нескольким причинам:
- Когти - один из главных защитных механизмов кошки. Если когти удалены, кошка потеряет способность защищаться от опасности.
- Кошки используют свои когти для маркировки территории и коммуникации с другими кошками. Если когти удалены, кошка потеряет эту возможность и может испытывать стресс и неудовлетворенность.
- Когти помогают кошке поддерживать физическую форму и развивать мышцы. Если когти удалены, кошка может стать менее активной и подверженной ожирению. Ей будет сложно даже запрыгнуть на стул.
- Кошки используют свои когти для очистки и ухаживания за своей шерстью. Удаление когтей может затруднить этот процесс и привести к проблемам с гигиеной.
Чтобы уберечь мебель и сены в доме, важно предоставлять кошке возможность точить когти на специальных когтеточках. Это нужно, чтобы предотвратить их перерастание и сохранить здоровье.