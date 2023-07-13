Как поймать муху в комнате: быстрые способы
На улице мух почти не видно и вообще не слышно, но как только хотя бы одна из них залетает в дом, кажется, что от этого назойливого звука никуда не деться. На самом деле муху можно поймать и выпустить, если не хочется убивать, или же сразу выгнать.
"Рамблер" рассказывает, как можно быстро изловить и выдворить из дома муху.
Чтобы поймать муху в комнате, можно попробовать следующие методы:
- Ловушки. Поставьте небольшую чашку со сладкой жидкостью - соком или сиропом, рядом с окном или другими местами, где часто появляются мухи. Покройте чашку пленкой и проколите несколько дырок в ней. Муха будет привлечена запахом и попадет внутрь, но не сможет выбраться.
- Настольная лампа или фонарь. Включите яркую лампу или фонарик в темной комнате и оставьте его на ночь. Мухи привлекаются к свету и будут летать вокруг источника света. Поднесите под лампу или фонарик контейнер с водой и немного мыла. Мухи будут падать в контейнер и задохнутся.
- Мухоловки. Купите или сделайте мухоловку, которая представляет собой клейкую ленту или пленку. Повесьте ее рядом с окном или другими местами, где часто появляются мухи. Мухи будут прилипать к ленте и не смогут улететь.
- Мухобойки. Если муха находится рядом с вами, можно попытаться ее ударить с помощью мухобойки или газеты. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающие предметы. И не используйте кухонное полотенце. Мухи переносят различные заболевания, поэтому опасные бактерии, вирусы и паразиты могут попасть на посуду или продукты через полотенце.
- Окна. Откройте окна и создайте сквозняк. Занавесьте все окна плотной тканью, оставив свободной одну створку. Муха устремится к свету и сможет самостоятельно выбраться наружу.
Не забывайте, что мухи могут быть переносчиками болезней, поэтому после того, как вы поймаете муху, рекомендуется вымыть руки с мылом и протереть поверхности, которых она касалась.
Мухи могут передавать инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия, энцефалит и другие. Мухи могут садиться на пищу или поверхности, передвигаясь с одного места на другое, и при этом переносят бактерии и вирусы. Поэтому важно избегать контакта с мухами и принимать меры по их уничтожению или избавлению от них в помещении.