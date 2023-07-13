Как поймать муху в комнате: быстрые способы

На улице мух почти не видно и вообще не слышно, но как только хотя бы одна из них залетает в дом, кажется, что от этого назойливого звука никуда не деться. На самом деле муху можно поймать и выпустить, если не хочется убивать, или же сразу выгнать.

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"Рамблер" рассказывает, как можно быстро изловить и выдворить из дома муху.

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Чтобы поймать муху в комнате, можно попробовать следующие методы:

Ловушки. Поставьте небольшую чашку со сладкой жидкостью - соком или сиропом, рядом с окном или другими местами, где часто появляются мухи. Покройте чашку пленкой и проколите несколько дырок в ней. Муха будет привлечена запахом и попадет внутрь, но не сможет выбраться. Настольная лампа или фонарь. Включите яркую лампу или фонарик в темной комнате и оставьте его на ночь. Мухи привлекаются к свету и будут летать вокруг источника света. Поднесите под лампу или фонарик контейнер с водой и немного мыла. Мухи будут падать в контейнер и задохнутся. Мухоловки. Купите или сделайте мухоловку, которая представляет собой клейкую ленту или пленку. Повесьте ее рядом с окном или другими местами, где часто появляются мухи. Мухи будут прилипать к ленте и не смогут улететь. Мухобойки. Если муха находится рядом с вами, можно попытаться ее ударить с помощью мухобойки или газеты. Будьте осторожны, чтобы не повредить окружающие предметы. И не используйте кухонное полотенце. Мухи переносят различные заболевания, поэтому опасные бактерии, вирусы и паразиты могут попасть на посуду или продукты через полотенце. Окна. Откройте окна и создайте сквозняк. Занавесьте все окна плотной тканью, оставив свободной одну створку. Муха устремится к свету и сможет самостоятельно выбраться наружу.

Не забывайте, что мухи могут быть переносчиками болезней, поэтому после того, как вы поймаете муху, рекомендуется вымыть руки с мылом и протереть поверхности, которых она касалась.