Какие растения помогут скрыть некрасивый забор на даче
Некрасивые заборы - настоящая боль многих дачных поселков и даже настоящих деревень. Кованные заборы или деревянные из штакетника стоят достаточно дорого, поэтому выбор большинства падает на профилированное железо или же сетку-рабицу. Это компромиссный вариант, который требует доработки.
Что делать, если не нравится забор? Конечно, задекорировать его и помогут в этом растения. "Рамблер" рассказывает, что можно посадить вдоль забора, чтобы скрыть его.
Приезжая на дачу, хочется дать отдых не только душе, но и глазам. Для этого мы на участках строим красивые беседки, перголы, разбиваем грядки и клумбы. Растения действительно украшают пространство и дарят радость. И конечно, они становятся первыми помощниками, когда надо что-то скрыть. Если вы хотите скрыть некрасивый забор, то сделать это можно, используя следующие растения.
- Вьющиеся растения. Используйте вьющиеся растения, такие как плющ, девичий виноград или клематис, чтобы они закрыли забор зеленой массой. Некоторые сорта девичьего винограда меняют осенью окраску на ярко-красную и смотрятся особенно эффектно.
- Лиственные кустарники. Посадите кустарники с густой листвой, такие как дерен, кизильник, пузыреплодник. Их можно стричь в течение лета, чтобы создать непроницаемый зеленый экран.
- Живая изгородь. Для создания живых изгородей чаще всего используются туи, можжевельники, тис, кипарисовики.
- Цветущие растения. Выберите цветущие растения, которые украсят забор яркими цветами. Например, плетистые розы будут прекрасно смотреться в компании с котовником или лавандой, которые можно расположить нижним ярусом.
- Контейнерные растения. Вдоль забора можно разместить контейнеры с цветущими или зелеными растениями. Петунии, герань, бальзамины, бегонии, фуксии, злаки - выбирайте то, что считаете самым симпатичным. Контейнеры можно легко переставлять и добавлять новые растения по мере необходимости.
Важно помнить, что окончательный выбор растений зависит не только от ваших эстетических предпочтений, но и от климатических условий и особенностей вашего участка. Учитывайте состав почвы, освещенность, возможность поливать и необходимость укрывать на зиму. Если сомневаетесь, советуйтесь с более опытными садоводами или специалистами садовых центров, где вы будете выбирать растения. Предпочтение отдавайте районированным сортам.