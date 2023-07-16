Какие растения помогут скрыть некрасивый забор на даче

Некрасивые заборы - настоящая боль многих дачных поселков и даже настоящих деревень. Кованные заборы или деревянные из штакетника стоят достаточно дорого, поэтому выбор большинства падает на профилированное железо или же сетку-рабицу. Это компромиссный вариант, который требует доработки.

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Что делать, если не нравится забор? Конечно, задекорировать его и помогут в этом растения. "Рамблер" рассказывает, что можно посадить вдоль забора, чтобы скрыть его.

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Приезжая на дачу, хочется дать отдых не только душе, но и глазам. Для этого мы на участках строим красивые беседки, перголы, разбиваем грядки и клумбы. Растения действительно украшают пространство и дарят радость. И конечно, они становятся первыми помощниками, когда надо что-то скрыть. Если вы хотите скрыть некрасивый забор, то сделать это можно, используя следующие растения.

Вьющиеся растения. Используйте вьющиеся растения, такие как плющ, девичий виноград или клематис, чтобы они закрыли забор зеленой массой. Некоторые сорта девичьего винограда меняют осенью окраску на ярко-красную и смотрятся особенно эффектно. Лиственные кустарники. Посадите кустарники с густой листвой, такие как дерен, кизильник, пузыреплодник. Их можно стричь в течение лета, чтобы создать непроницаемый зеленый экран. Живая изгородь. Для создания живых изгородей чаще всего используются туи, можжевельники, тис, кипарисовики. Цветущие растения. Выберите цветущие растения, которые украсят забор яркими цветами. Например, плетистые розы будут прекрасно смотреться в компании с котовником или лавандой, которые можно расположить нижним ярусом. Контейнерные растения. Вдоль забора можно разместить контейнеры с цветущими или зелеными растениями. Петунии, герань, бальзамины, бегонии, фуксии, злаки - выбирайте то, что считаете самым симпатичным. Контейнеры можно легко переставлять и добавлять новые растения по мере необходимости.