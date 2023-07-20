Какие декоративные растения можно есть

Самое прекрасное - приехать на дачу летом и первым делом пройтись по участку, чтобы поесть с куста то, что успело созреть за время отсутствия. Однако мало кто знает, что есть можно не только фрукты, овощи и ягоды, но и декоративные растения, а они могут быть очень и очень вкусными.

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"Рамблер" рассказывает, какие цветы можно есть.

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Настурция

Красивое, неприхотливое растение, развивается быстро, цвет дружно, выглядит эстетично. В пищу можно употреблять все части растения - листья, цветы, стебли. Отлично себя проявляет в салатах и как украшение для бутербродов.

Чайная роза

Выбирать нужно самые ароматные сорта. Лепестки можно сушить и добавлять в чай, а еще из них можно варить варенье, которое зимой будет напоминать о лете.

Анютины глазки

И вообще многие фиалки. Когда-то засахаренные цветы фиалок считались одним из самых изысканных десертов, также из них можно варить варенье.

Медуница

Это растение считается лекарственным, поэтому его можно заготавливать в период цветения и использовать для лечения. А вот у детей популярное развлечение - сорвать цветок, откусить попку и вытянуть нектар. Кстати, с розовым клевером так тоже делали, но из пышного соцветия трубчатые цветочки нужно выдергивать по одному.

Лаванда

Достаточно капризный цветок для северных широт, но при должном уходе и определенной степени везения украшает участок, радует глаз и распространяет вокруг себя прекрасный аромат. Высушенные цветы лаванда идут в чай и входят в состав популярной во всем мире приправы "Прованские травы".

Вьющаяся фасоль

Цветы не такие крупные, как у настурции, но вот плоды можно есть. Главное - уточнить при покупке, что сорт можно есть.

Топинамбур

Отлично смотрится в цветниках как фоновое растение заднего плана, поскольку вырастает достаточно высоким. В пищу можно употреблять сладкие клубни. Кстати, их действительно лучше выкапывать, даже если вы не собираетесь их есть, так как растение может достаточно агрессивно распространяться.

Хоста

В Китае хосты едят весной, когда лист уже вышел из-под земли, но еще не раскрутился и выглядит как туго свернутая трубочка. Их срезают и обжаривают в кляре.

Физалис